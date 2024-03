Conto corrente 2024, a marzo i migliori sono 3 | Se investi ora spenderai 0: interessi bassissimi

Se sei alla ricerca del miglior conto corrente 2024, ecco la classifica di quelli più convenienti.

Oggigiorno, avere un conto corrente è una vera e propria necessità per tutti. Del resto, si tratta di un importante strumento utile per gestire i propri risparmi: i clienti depositano una somma di denaro e l’istituto di credito la custodisce.

In più, vengono offerti diversi servizi come, ad esempio, l’accredito dello stipendio o della pensione, ricevere o effettuare bonifici, pagare le bollette e così via. Insomma, il conto corrente semplifica la gestione del proprio denaro, dunque, risulta utile proprio a tutti.

Per questo può essere interessante sapere quali sono i migliori conti correnti 2024. Lo scopriamo nel prossimo paragrafo.

I migliori conti correnti 2024

Il conto corrente è, ormai, uno strumento indispensabile per la gestione dei propri risparmi. Questo strumento finanziario viene utilizzato, praticamente da tutti, indipendentemente dalle motivazioni. Molti, infatti, ne hanno bisogno per l’accredito dello stipendio o della pensione, altri invece, scelgono di aprire un conto corrente semplicemente per depositare le proprie risorse finanziarie. Considerato che si tratta di una vera e propria necessità, può essere interessante sapere quali sono i migliori conti correnti 2024.

Attualmente, sono 3 i conti correnti davvero vantaggiosi con zero spese: ING, Banca Mediolanum e Hype. Tutte e tre le proposte prevedono un canone gratuito, carte incluse e la possibilità di effettuare bonifici e prelievi, senza costi aggiuntivi o comunque a costi molto economici.

Conti correnti migliori del 2024: come funzionano

Il conto corrente Arancio di ING offre un canone mensile gratuito per 12 mesi, include carta di credito, carta di debito e prepagata, offre la possibilità di effettuare bonifici e prelievi a costo zero. Si può aprire il Conto Arancio in filiale o comodamente online, in qualsiasi momento. Il SelfyConto di Banca Mediolanum è particolarmente adatto ai più giovani e può essere aperto online. Infatti, offre un canone mensile gratuito per i titolari di età inferiore a 30 anni. Include la carta di debito, i bonifici e i prelievi sono gratuiti ed è possibile guadagnare il 5% annuo lordo su somme vincolate a 6 mesi. Infine, c’è il Conto corrente online – Hype.

Anche in questo caso, il canone mensile è gratuito, così come i bonifici e i prelievi fino a 250 euro mensili. Il conto può essere aperto online e include la carta di debito.