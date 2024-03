Se tuo figlio ha tra 0 e 3 anni l’asilo nido gratis: con questo bonus non pagherai un centesimo | La lista completa è appena pubblicata

A marzo partono le domande per il Bonus asilo nido 2024. Tutti i requisiti da soddisfare per poter ottenere il lauto sussidio economico

Garantire l’istruzione ai propri figli già in tenera età non è per niente semplice visti i costi alle volte eccessive delle varie strutture scolastiche. D’altronde sempre più famiglie hanno bisogno di portare i loro bambini all’asilo nido visto che per motivi di lavoro non possono rimanere a casa con loro.

Alcuni hanno la fortuna di avere dei parenti che possono badare ai piccoli, altri di affidano a delle baby sitter. C’è chi invece anche per una questione di socialità preferisce che vadano al nido, ma soprattutto nelle grandi città non si tratta di una cosa semplice. Tra l’affollamento delle strutture e le rette da pagare diventa un’impresa quasi impossibile.

Per questo negli anni i vari governi che si sono succeduti hanno cercato di rispondere a questa esigenza garantendo alle famiglie un sostegno in grado di consentirgli di iscrivere i loro bambini all’asilo nido. Anche per il 2024 è stata confermata la misura, che ovviamente prevede delle novità.

Andiamo a scoprirle nel dettaglio in modo tale da capire su che importi si può contare qualora si abbia intenzione di far frequentare il nido ai propri figli. Di base riguarda i bambini da 0 a 3 anni di età che affetti da gravi patologie croniche. Per le specifiche sulla domanda è attesa per i prossimi giorni la comunicazione da parte dell’Inps.

Bonus asilo nido 2024: gli importi in base all’ISEE

Da marzo 2024 quindi sarà possibile inoltrare la domanda, mentre per quanto concerne gli importi è fondamentale rientrare in alcune specifiche soglie ISEE. In ogni caso fa fede la seguente tabella:

3.000 euro annui per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro,

2.500 euro annui con ISEE tra 25.000 euro e 40.000 euro,

1.500 euro annui con ISEE al di sopra dei 40.000 euro.

Inoltre per le famiglie con figli al di sotto dei 10 anni il contributo aumenta. Ciò però riguarda solo le prime due fasce (600 euro in più all’anno per la prima e 1.100 per la seconda). Facendo una media mensile per gli ISEE sotto i 40.000 euro l’importo massimo si attesterebbe sui 327,27 euro.

Bonus sì…ma non basta per sostenere l’intero costo

Attenzione però. Per quanto si tratti di un ammortizzatore sociale di grande utilità non è sufficiente a coprire interamente le spese per l’asilo nido. Dunque la possibilità di iscrivere gratuitamente il proprio bambino al nido è praticamente una mera utopia. Nelle grandi città si può anche arrivare a 700-800 euro al mese di retta.

Ciò non toglie che il bonus nido può dare comunque una mano e quindi è sempre meglio poterne usufruire. Almeno aiutano a ridurre la spesa, che comunque di base si preannuncia abbastanza onerosa. Dunque, prima di intraprendere questa strada è bene fare tutte le valutazioni del caso.