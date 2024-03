Mozzarella del LIDL: se è così buona c’è una ragione precisa | Ecco la vera marca nascosta: la pagheresti almeno 2 € in più

Sono diverse le aziende che producono le mozzarelle per i supermercati della catena Lidl. Andiamo a scoprire insieme quali sono

Molte persone vivono ancora nella convinzione che i prodotti venduti nei discount siano qualitativamente scadenti e che siano convenienti solo per una mera questione economica. In realtà è ormai noto che dietro a quelle che possono sembrare delle “sottomarche” ci sono delle aziende importanti.

Infatti, al passo coi tempi una parte della loro produzione è destinata proprio a questi esercizi commerciali che poi li rivendono sotto il “loro” marchio. In questa sede andremo ad analizzare una delle eccellenze italiane per antonomasia, ovvero la mozzarella, che al contrario di quanto si possa pensare ha una notevole qualità anche al discount.

Un esempio in tal senso è la Lidl, catena di origine tedesca che con i suoi prezzi vantaggiosi è in grado di attirare i clienti e di fidelizzarli nel tempo. Nei suoi scaffali e nei suoi frigoriferi sono disponibili alimenti realizzati da brand che godono di un certo nome e non fa eccezione la mozzarella.

Sono in particolare due le società che confezionano questo latticino unico al momento per gli esercizi Lidl sparsi in giro per il Bel Paese. Non resta quindi che “spoilerare” i nomi per capire quanto si possa risparmiare e al contempo mettere a tavola delle mozzarella che non hanno niente da invidiare a tante altre.

Chi produce la mozzarella per i supermercati Lidl

Partendo dalle mozzarelle di bufala, quelle vendute alla Lidl sono prodotte da Francia e dalla Mandara. Due caseifici di assoluto valore del meridione (il primo si trova nella zona dell’Agro Pontino e il secondo a Mondragone, nel cuore della terra delle mozzarelle). Leggendo le indicazioni riportate sul retro è possibile reperire queste informazioni.

Ma udite udite, la mozzarella Merivio “Solo Latte Italiano” è griffata Granarolo spa (Ex LATBRI Latticini Italia), via San Giovanni Bosco 37/39 – Usmate (MI). Insomma, una vera e propria garanzia di qualità, che sicuramente è utile a generare ulteriori consensi da parte degli avventori.

Quanto costa la mozzarella dal marchio originale

D’altronde la differenza sta solo ed esclusivamente nei prezzi. Nel caso della mozzarella di bufala una confezione da 300 grammi di Francia o Mandara possono costare tra i 3,50 e i 6,70 euro. Alla Lidl mediamente costa almeno 2 euro in meno, il che comporta un risparmio di non poco conto.

Stesso raffronto per quanto concerne i prodotti Granarolo, che nella confezione originaria hanno un valore economico più corposo rispetto a quelli reperibili alla Lidl. Insomma, provare per credere. Un raffronto sicuramente va fatto, così da capire se realmente la qualità resta invariata.