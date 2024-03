100 € in più al mese entro il 2024: questi soldi li trovi già nel tuo conto corrente | Basta aver firmato questa clausola

La novità riguarda una specifica platea di beneficiari che dopo mesi di affanno potranno finalmente prendere una bella boccata d’aria

La possibilità di poter risparmiare qualcosa a fine mese è sempre piuttosto allettante soprattutto in questa fase di continui rincari in cui è sta diventando davvero difficile tenere qualcosa da parte. Eppure ogni tanto qualche opportunità c’è. Basta informarsi a dovere e si possono ottenere delle buone agevolazioni.

In questa sede andremo ad analizzare uno specifico caso, ovvero quello di coloro che devono far fronte ad un mutuo per l’acquisto della casa. Negli ultimi anni l’aumento dei tassi di interesse ha scoraggiato molte persone desiderose di compiere questo passo. Più di qualcuno però si è cimentato comunque nell’affare.

Non contenti hanno optato per il tasso variabile che chiaramente è stato un vero e proprio boomerang, in particolar modo nel 2023. Anche per l’anno appena iniziato la situazione non si preannuncia rosea, ma al contempo c’è una buona notizia che potrebbe dare un po’ di respiro ai sottoscrittori di questo mutuo.

Di fatto è previsto un lieve abbassamento della rata, che però andrà per gradi. Si parte da aprile con 10 euro in meno per poi proseguire con questo andamento fino al termine dell’anno. Andiamo a vedere nello specifico quali sono le prospettive per coloro che hanno un mutuo a tasso variabile.

Mutui a tasso variabile: cosa cambia

In pratica entro la conclusione del 2024 l’obiettivo delle banche è quello di snellire la rata dei mutuatari di circa 100 euro. Un importo sicuramente non chissà quanto elevato che però alla lunga può fare una bella differenza sia per i nuclei più piccoli, sia per quelli con diversi figli a carico.

Stando ad un recente studio del noto portale Facile.it per il prossimo anno si punta addirittura ad una diminuzione di 120 euro al mese. Un traguardo da raggiungere verso la metà del 2025 quando a prescindere l’auspicio è che ci siano anche delle novità rilevanti in merito all’abbassamento dei tassi.

Tassi mutui: cosa è successo dal 2022 ad oggi

D’altronde è ormai da due anni circa che continuano a salire. Tutto ha avuto inizio a luglio 2022 quando la Banca Centrale Europea ha rivoluzionato la sua politica monetaria per poter sopperire alla crisi economica scaturita con l’avvento della pandemia. Da quel momento ci sono stati circa 10 rialzi dei tassi di interesse.

Il tetto massimo è stato raggiunto con il 4,5% raggiunto negli ultimi mesi dello scorso anno. Già in questa fase l’Euribor a 12 mesi si attesta sui 3,69%, ma è ancora troppo alto per chi ha intenzione di realizzare il proprio sogno di acquistare una casa in cui vivere serenamente la propria esistenza.