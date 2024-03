Cambi radicali per il bonus psicologo 2024, presentare la richiesta ora è gratis e semplicissimo | Tanti benefit se aderisci oggi

Le domande per il nuovo bonus psicologo partiranno a breve. Ecco chi potrà beneficiarne e come farne richiesta.

Il bonus psicologo è il sostegno economico destinato a coprire le spese sostenute per sedute di psicoterapia da svolgere presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi – psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.

Inizialmente introdotto dal Decreto Milleproroghe nel 2022 come sostegno a chi ha avuto problemi psicologici a causa della pandemia, il bonus psicologo è stato reso permanente con la Legge di Bilancio 2023 e poi rifinanziato con la Legge di Bilancio 2024.

Il contributo è, però, riconosciuto esclusivamente a chi soddisfa determinati requisiti. Nel prossimo paragrafo tutti i dettagli.

Bonus psicologo: a chi spetta

Il bonus psicologo è il contributo riconosciuto per coprire le spese sostenute per sessioni di psicoterapia, dunque, è rivolto alle persone che si trovano in uno stato di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica. In più, come specificato nella Circolare INPS n. 34 del 15 – 02 – 2024, per ottenere l’agevolazione è necessario che il richiedente sia residente in Italia ed abbia un ISEE valido, ordinario o corrente, non superiore a 50 mila euro.

Attualmente, la somma erogabile può arrivare ad un massimo di 1.500 euro in base alla fascia ISEE. La somma esatta viene parametrata a seconda del reddito. Stando a quanto si legge nel Decreto attuativo, viene riconosciuto un importo pari a 1.500 euro in caso di ISEE non superiore a 15 mila euro. Il contributo scende a 1.000 euro per ISEE compresi tra 15 mila e 30 mila euro. Infine, possono essere erogati fino a 500 euro annui se il richiedete ha un ISEE compreso tra 30 mila e 50 mila euro.

Come richiedere il bonus psicologo

Con la Circolare n. 34 del 15-02-2024, l’INPS ha dato il via libera alle domande del contributo relativo all’anno 2023, richiedibile dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024. Come spiegato nella circolare, sarà l’Istituto Previdenziale ad occuparsi della ricezione e della gestione delle domande, oltre che della redazione delle graduatorie.

Chi vuole chiedere il beneficio dovrà, dunque, presentare richiesta per via telematica. Basta collegarsi, muniti di SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), sul portale web dell’INPS tramite l’apposita sezione “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. In alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).