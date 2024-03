Maxi concorso al Ministero: 2600 posti con contratto a tempo indeterminato | C’è spazio per diplomati e laureati

Concorso pubblico per 2600 posti al via le nuove assunzioni riservate a diplomati e laureati ecco quali sono i bandi a cui partecipare

Agenzia delle Dogane e Monopoli ha disposto un piano di assunzione di nuovo personale, sono migliaia le posizioni aperte per ottenere un impiego. I candidati possono scegliere l’opportunità di lavoro che più si addice alle loro competenze e agli studi svolti. I concorsi pubblici per accedere alla selezione per nuovi assunti sono riservati a tutti coloro che sono in possesso di Diploma o Laurea.

Le procedure concorsuali sono state emesse per far sì che si possa incrementare l’organico con nuovi funzionari, assistenti e dirigenti. Gli aspiranti nuovi assunti dovranno dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti per partecipare alla selezione. Ma è importante anche che venga inviata la domanda entro la data di scadenza indicata, in caso contrario il bando sarà chiuso quindi impossibile accedervi.

I bandi di concorso sono più di uno ma saranno considerate le graduatorie anche per successive assunzioni per posizioni di lavoro aperte o che si apriranno nei prossimi mesi. Quindi la partecipazione al primo Bando di concorso pubblico è essenziale per entrare a far parte delle liste dei candidati e avere la possibilità di essere selezionati.

Concorsi pubblici per diplomati e laureati, come fare domanda

Nuove opportunità di lavoro per chi ha un titolo di studio adeguato alle posizioni lavorative ricercate. Le figure professionali necessarie a ricoprire oltre 2500 nuovi posti di lavoro, devono inviare la domanda per partecipare al concorso pubblico bandito dall’Agenzia della Dogane e Monopoli 2024. questo riguarda 564 funzionari e scade il 12 marzo 2024. Questo è il primo bando a cui faranno ne faranno seguito altri che usufruiranno delle graduatorie già formate per selezionare i candidati.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha avuto il permesso di aggiungere all’organico già esistente, ulteriori posti di lavoro entro il 2024. Nello specifico parliamo di 1124 possibili assunzioni di cui la metà verrà coperta tramite Bandi di concorso pubblici, si tratta di una ricerca iniziata nel 2023 ma la pubblicazione di tali bandi è stata rimandata a quest’anno. Il piano di assunzioni prevede bandi in uscita tra il 2024-2026 in cui si recluteranno le seguenti tipologie di professionisti e dipendenti.

Bandi di concorso, le figure professionali ricercate

I ruoli da coprire sono diversi e richiedono competenze differenti. Ecco quali figure professionali sono necessarie per il 2024:

32 dirigenti;

1217 funzionati;

627 assistenti.

Mentre per il 2025 si prevede l’assunzione di

11 dirigenti;

100 funzionari;

277 assistenti.

Per l’anno 2026 saranno assunti:

200 funzionari;

250 assistenti,

74 assunzioni in diversi ruoli per persone con disabilità.

I nuovi dipendenti avranno un contratto a tempo indeterminato e saranno inquadrate seguendo le nuove direttive di classificazione del personale come indicato nel CCNL funzioni centrali 2019-2021.