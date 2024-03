Sospensione della pensione immediata: ti svuotano il conto corrente | Pochissimi giorni per evitare il disastro epocale

Attenzione alla pensione se non hai compiuto questo obbligo ti sarà sospesa all’istante e i tuoi risparmi spariranno in pochi giorni

I termini previsti per la consegna della Dichiarazione dei redditi tramite la compilazione dell’apposito modello Red, sono ormai scaduti. Tutti coloro che percepiscono l’assegno pensionistico mensile sono quindi tenuti ad assolvere questo importante impegno. Il rischio è quello di non ricevere il versamento mensile da parte dell’INPS con una perdita economica notevole.

Il messaggio INPS numero 4671 del 27/12/2023 parla chiaro, se non viene rispettato le conseguenze sono gravi ma ancora si può correre ai ripari. Se non hai assolto agli obblighi fiscali devi provvedere immediatamente o le conseguenze saranno importanti. È prevista anche una sanzione ma puoi evitarla se agisci in fretta. Ecco cosa devi fare.

Se non hai presentato la documentazione necessaria per stabilire la tua situazione reddituale riguardante l’anno 2021, è il momento di agire. Magari te lo sei dimenticato, o devi solo verificare con il commercialista se ha assolto il suo compito. Se non ti rivolgi a un professionista per farlo puoi chiedere delucidazioni al CAF di zona che ti aiuterà a capire se sei in regola o no.

Dichiarazione dei Redditi, attenzione rischi grosso

Se non hai inviato la documentazione nei tempi previsti devi provvedere immediatamente per non incorrere in conseguenze gravi e onerose. Ecco cosa devi fare per metterti in regola ed evitare problemi di ogni genere. Prima di tutto è importante capire chi ha l’obbligo di inviare il modello Red ovvero i titolari di:

incremento alla pensione;

pensione per invalidità;

agevolazioni e trattamenti per familiari a carico;

pensione sociale minima.

L’INPS richiede a tali soggetti di adempiere all’obbligo di presentare la documentazione richiesta con la Dichiarazione dei Redditi. Talvolta comprendendo anche quella relativa ai coniugi.

Rischi per chi non presenta la Dichiarazione dei Redditi

Ma cosa rischia chi non lo fa? I rischi sono alti se i contribuenti non si attengono alle regole e non inviano quanto richiesto compilando, o facendo compilare a operatori esperti, ogni campo richiesto. Stiamo parlando dei redditi che sono stati percepiti nel 2021 che non sono stati già comunicati tramite ulteriori modalità come il modello 730/2022, modello Redditi PF del relativo anno di competenza.

La Dichiarazione può essere inviata tramite il form dedicato che viene denominato Red semplificato disponibile sul sito ufficiale di INPS. Se non lo fai entro 60 giorni dall’ultima data utile per la presentazione del documento indicato, rischia il blocco dell’emissione dell’assegno di pensione e una sanzione. Quindi un pericolo di blocco entrate e perdita di denaro che si può evitare provvedendo a fare ciò che è dovuto il prima possibile.