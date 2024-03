Ti ritrovi il bonus direttamente in busta paga: la lista è stata pubblicata dal Ministero | L’elenco delle mamme che possono ottenerlo

Inserita nella Legge di Bilancio 2024, la misura prevede dei vantaggi per le mamme lavoratrici. Ecco chi avrà questa sorpresa direttamente in busta paga.

Nata con l’intento di sostenere le mamme lavoratrici, la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024, nota come Bonus mamme, parte dal 1° gennaio 2024 e consiste in uno sgravio del 100% sui contributi da versare.

In via sperimentale per il 2024, il bonus è rivolto alle madri impegnate nel mondo del lavoro con almeno due figli. Ad essere interessate dalla misura sono tanto le lavoratrici impiegate nel settore pubblico, quanto quelle impiegate nel settore privato, compreso il settore agricolo, purché assunte con contratto a tempo indeterminato, anche in regime di part – time.

Inoltre, l’agevolazione riguarda anche le mamme lavoratrici che hanno bambini in adozione o affidamento, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico. Per accedere al bonus, però, sono previsti dei requisiti da soddisfare, vediamo tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Bonus mamme: come funziona e a chi spetta

Come abbiamo anticipato, il bonus mamme prevede uno sgravio contributivo a partire dal 1° gennaio 2024 per le mamme lavoratrici con almeno due figli e con contratto a tempo indeterminato, anche in regime di part – time.

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali, nel limite massimo di 3 mila euro all’anno, spalmato sulle dodici mensilità. Così che si traduce in una busta paga più corposa ogni mese. Un aiuto reale e concreto per le famiglie, al quale per accedere, però, è necessario soddisfare un preciso requisito economico. Ovvero, è possibile presentare domanda in caso di valore ISEE non superiore a 20.221,13 euro.

Quando e come presentare domanda

Le mamme lavoratrici che soddisfano tutti i requisiti richiesti, possono presentare domanda per il riconoscimento dell’esonero contributivo direttamente al proprio datore di lavoro, unitamente alla comunicazione del numero di figli e i rispettivi codici fiscali.

Il bonus viene riconosciuto già a partire dalla busta paga di gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle madri con tre o più figli fino ai 18 anni di età. Per il 2024, l’agevolazione sarà riconosciuta dal primo gennaio anche alle mamme lavoratrici con due figli fino al compimento di dieci anni di età del figlio più piccolo, se i requisiti sussistono già a tale data. In caso contrario, la domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia.