Assunzioni immediate e contratti da 1.600 euro al mese | Richiesta improrogabile di ATM: le domande scadono domani

L’azienda ATM è alla ricerca di altro personale da assumere. I contratti sono piuttosto allettanti, ma le domande scadono domani.

Nata nel 1931, l’azienda Trasporti Milanesi SpA è la società che si occupa della gestione del trasporto pubblico di Milano e in altri 96 Comuni lombardi. I servizi offerti vanno dagli autobus (elettrici e ibridi), tram e filobus. Tra le altre cose, ATM gestisce anche 4 linee metropolitane, un collegamento navetta per l’ospedale San Raffaele, la funicolare Como – Brunate. Come riporta il portale web ufficiale della società, ATM gestisce anche il servizio di bike sharing BikeMi, decine di parcheggi di corrispondenza, la metropolitana automatica di Copenhagen, il sistema di soste e pagamenti di Milano SostaMilano e diverse attività commerciali.

Attualmente, la società vanta oltre 10 mila dipendenti, ma per via dei numerosi servizi offerti è alla ricerca di nuovo personale per ampliare il proprio organico.

Le domande scadono domani, vediamo allora i profili ricercati e come inviare la propria candidatura.

Assunzioni ATM Milano: i profili ricercati

ATM ha pubblicato nuove offerte di lavoro per diversi professionali. Il primo importante piano di assunzioni riguarda 300 nuovi autisti. La società mette a disposizione del nuovo personale corsi gratuiti e rimborsi spese, oltre che un contratto parecchio interessante. In più, sono previsti contributi per le spese di affitto per chi viene da fuori Milano. L’opportunità è rivolta anche a giovani senza esperienza, che siano preferibilmente diplomati o laureati ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99 o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 legge 68/99.

Tra le altre posizioni aperte ATM:

• Agenti di linea per sistemi di metropolitana automatica;

• Macchinisti metropolitana;

• Operatori di stazione;

• Conducenti del futuro – “cqc persone” finanziata da atm;

• Conducenti del futuro – patente d e cqc persone finanziate da atm;

• Conducenti di linea;

• Direttore lavori infrastrutture;

• Gestore impianti termici;

• Business analyst;

• Hr business partner;

• International communication specialist;

• Junior addetto normativa e gestione procedura di gara;

• Junior mobility engineer;

• Junior progettista sistemi elettrici;

• Senior internal auditor;

• Stage Hr analyst;

• Stage Hr recruiter;

• Tecnico manutenzione sistemi scada e plc.

ATM: come inviare la propria candidatura

Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi alla pagina ufficiale ATM e selezionare la voce “Lavora con noi”. In questo spazio sarà possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte e inserire il proprio curriculum vitae.

In alternativa, è possibile anche inviare una candidatura spontanea in vista di successive assunzioni.