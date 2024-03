WhatsApp fa una pazzia e stravolge tutto | Ora senza doppia spunta blu scopri chi legge i tuoi messaggi: addio privacy

Se ti stai chiedendo come capire se un messaggio WhatsApp è stato letto anche senza spunte blu, continua a leggere te lo spieghiamo noi!

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più conosciuta ed utilizzata al mondo. Che sia per diletto o per lavoro, ormai, nessuno riesce più a farne a meno.

Da qualche tempo, per capire quando un messaggio è stato visualizzato dal destinatario, compaiono le note spunte blu. Tuttavia, non tutti gli utenti, probabilmente per avere una maggiore riservatezza, attivano la conferma di lettura. Ricordiamo che per disattivare le spunte basta andare su Impostazioni > Account > Privacy > Conferme letture e disattivare. Una volta disattivata la funzione, vengono eliminate le spunte blu, per cui, non sarà più possibile inviare o ricevere le conferme di lettura.

Come fare, dunque, per capire se un messaggio è stato letto nonostante l’assenza delle spunte blu? Ebbene, un modo c’è ed è anche piuttosto semplice.

WhatsApp: come scoprire se il messaggio è stato letto senza spunte blu

Quando si invia un messaggio a qualcuno tramite la piattaforma verde della famiglia Meta, è possibile sapere se il messaggio è stato ricevuto e letto attraverso le spunte che compaiono in basso a destra del nostro messaggio. Quando sono due e di colore grigio, significa che il messaggio è stato correttamente inviato, quando queste diventano di colore blu, vuol dire che il testo è stato letto. Addirittura, cliccando sui tre puntini verticali presenti in alto a destra e selezionando sulla voce Info > visualizzare tutti i dettagli, sarà possibile verificare la data, l’ora di consegna e di lettura del messaggio.

Tuttavia, alcuni utenti, magari per privacy, preferiscono disabilitare la funzione conferma di lettura, eliminando le cosiddette spunte blu. Come capire, in questo caso, se un messaggio è stato letto?

Il trucco per scoprire se un messaggio è stato letto senza spunte blu

Non tutti lo sanno, ma esiste un trucco anche piuttosto semplice per scoprire se un messaggio WhatsApp è stato letto anche senza spunte blu. Se il destinatario del messaggio ha disattivato le conferme di letture, è possibile comunque sapere se ha letto un messaggio di testi, inviandogli un messaggio vocale. E’ importante sapere che gli audio vocali sono l’unico tipo di messaggio che avvisa con le spunte blu, anche se il destinatario le ha disattivate.

Dunque, inviando un vocale, anche di pochi secondi, sapremo se è stato ascoltato e di conseguenza avremo la certezza che il messaggio di testo inviato precedentemente è stato letto.