Sei un collezionista di monete e hai 50 lire? Complimenti, ti sei aggiudicato la lotteria | Vendila subito e compri la casa dei sogni

I collezionisti e gli appassionati di numismatica sanno bene che le vecchie monete in Lire possono valere una vera e propria fortuna. Ne è un esempio questa moneta da 50 Lire, rivendendola potresti comprare la casa dei sogni!

Attualmente, oltre che un grosso valore affettivo, molte vecchie monete in Lire hanno un incredibile valore economico. I collezionisti e gli appassionati di monete sono alla continua ricerca di esemplari appartenenti al vecchio conio e sono disposti a spendere cifre davvero interessanti.

Come sempre specifichiamo quando parliamo di monete, è bene tenere a mente che non tutte hanno un valore elevato, anche se si tratta di uno stesso esemplare. Infatti, ad influenzare il valore di una moneta è la rarità e lo stato di conservazione. Una moneta difficile da reperire in giro che si presenta in perfetto stato di conservazione, che in gergo viene detto stato Fior di Conio, potrebbe rappresentare un vero e proprio tesoretto nascosto in casa. Al contrario, un esemplare che presenta graffi o segni di usura, vedrà scendere a picco il suo valore.

Questo significa che, non tutte le monete da 50 Lire possono essere ritenute interessanti oggetti da collezione. Vediamo allora come riconoscere la 50 Lire che ti fa guadagnare un mucchio di soldi.

La 50 Lire che vale un mucchio di soldi

Negli anni, sono state diverse migliaia le 50 lire realizzate. Per cui, non tutte hanno lo stesso valore. Tra gli esemplari, certamente più ambiti dai collezionisti e gli appassionati di numismatica le monete da 50 lire degli anni ‘50 realizzate prima della produzione della moneta definitiva del 1954.

Gli esemplari, sono riconoscibili dalla raffigurazione al dritto di un profilo di donna con il capo ornato da una corona di foglie e lo sguardo rivolto verso destra. Intorno alla testa si legge la scritta REPVBBLICA ITALIANA ed in basso le firme dei due autori Giampaoli e Romagnoli. Al rovescio, c’è invece raffigurato il Dio Vulcano, dal quale la moneta prende il nome. Le 50 Lire Vulcano Prova realizzate tra il 1950 e il 1953, sono piuttosto rare e molto ricercate pertanto valgono davvero parecchi soldi.

50 Lire Vulcano Prova: quanto vale

Le vecchie monete da 50 Lire Vulcano Prova, sono molto ricercate per cui vengono pagate cifre da capogiro. Una 50 lire Vulcano Prova 1950 FdC è stata battuta all’asta nel 2013 per 3.450 euro. Nulla in confronto alla 50 Lire Vulcano Prova del 1953 in condizioni FdC, battuta all’asta nel 2017 per 11.800 euro.

Insomma, c’è da intascare davvero un bel gruzzoletto, basta avere la moneta giusta ed un pizzico di fortuna!