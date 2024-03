Guadagna 5000 € al mese | Molla immediatamente il tuo vecchio lavoro e aderisci subito: non serve il diploma

Stanco del tuo vecchio lavoro? Potresti considerare questa professione, consente ottimi guadagni ed è accessibile a tutti.

I grossi balzi in avanti dei social media hanno stravolto anche il mondo del lavoro, mettendo da parte alcuni vecchi lavori per introdurne di nuovi. Tra le figure di maggior spicco, senza dubbio, quella dell’influencer.

Proprio come suggerisce la parola, l’influencer è una persona che cerca di influenzare i gusti delle persone, così che, invoglia ad acquistare determinati prodotti o servizi.

Attualmente, non sono poche le aziende e i brand che hanno visto in queste figure una grossa opportunità per promuovere i propri prodotti, così che, molto spesso, essere influencer produce anche interessanti guadagni.

Cosa fa un influencer

Come abbiamo accennato, lo scopo degli influencer è appunto, influenzare i gusti delle persone inducendole a comprare un determinato prodotto o servizio. Per farlo pubblicano contenuti sui social network o su siti web.

Si tratta di una professione che, se svolta con professionalità, può generare ottimi guadagni. Del resto, anche i numeri parlano: nel nostro Paese, questo settore è in progressiva crescita. Per tale ragione, è una delle professioni più ambite dalle nuove generazioni.

Quanto guadagna un influencer

Diventare influencer è il sogno di molti giovani, non solo perché si tratta di una professione che non richiede specifici titoli di studio, ma anche perché può essere piuttosto remunerativa. Chiaramente, i guadagni dipendono molto dal numero di followers, ovvero di persone che lo seguono. Più è alto il numero di followers, più si guadagna. Per riuscire ad intascare cifre considerevoli, è necessario avere dai 50 mila followers in su. Infatti, in questo caso possono esserci introiti che vanno dagli 850 ai 4 mila euro per video. Gli influencer che contano tra i 300 mila al milione di followers riescono a portarsi a casa tra i 4 mila e gli 8 mila euro per video. Può arrivare a 20 mila euro a storia il guadagno di un influencer che conta tra 1 milione e 5 milioni di followers. Oltre i 5 milioni di followers si possono intascare oltre 30 mila euro a storia.

Ovviamente, i guadagni possono variare in base alla piattaforma e alla collaborazione con brand e aziende. Fatto sta che, quello che fino a poco tempo fa veniva visto come un gioco o un’attività frivola, attualmente è una vera e propria professione che può portare ad interessantissimi guadagni.