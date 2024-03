Concorso scuola nel caos, pubblicate le sedi per le prove ma con distanze assurde | Chiedi subito l’avvicinamento

Il concorso per la scuola ha le sue date, ma non mancano le polemiche, soprattutto, per la distanza delle sedi. Ecco come chiedere l’avvicinamento.

Sono state rese note le date delle prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che si partirà dal prossimo 11 marzo. Dunque, al via le prove scritte dei concorsi ordinari.

Stando ai dati comunicati dal Ministero, in totale saranno 373.000 i partecipanti, di cui 60.117 sono candidati per la scuola dell’infanzia e primaria, mentre il resto si concentra sulla scuola secondaria di I e II grado.

Le prove, fa sapere il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si terranno nelle rispettive regioni dove sono state presentate le candidature e verranno espletate in sessioni mattutine e pomeridiane nei giorni 11 e 12 marzo per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Partono, invece, il 13 marzo le prove per la scuola secondaria, che si protrarranno per i cinque giorni successivi, fino al 19 marzo. Tuttavia, le polemiche non mancano, in particolare, per la distanza delle sedi assegnate.

Concorso scuola: dove si svolgerà la prova

Un concorso atteso da diverse migliaia di aspiranti docenti, per il quale, però, non mancano polemiche in particolar modo per la distanza delle sedi assegnate per l’espletamento della prova scritta.

Come noto, le prove dovranno essere sostenute nella regione in cui il singolo candidato ha presentato domanda e come specificato nei bandi: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale”. Questo significa che, chi è assente non potrà partecipare al concorso. Eppure, in alcuni casi le sedi si trovano a distanze assurde, per cui, molti si chiedono se sia possibile chiedere l’avvicinamento.

Sedi prove: è possibile chiedere l’avvicinamento?

Sebbene, le prove del concorso saranno sostenute nella regione per cui ogni candidato ha presentato domanda, può capitare che ci sia bisogno di un avvicinamento. Ebbene, è importante sapere che avanzare questa richiesta è possibile, ma solo in alcuni casi specifici.

Infatti, si può richiedere agli uffici scolastici di riferimento di espletare le prove in una sede più vicina al proprio domicilio solo in caso di disabilità, gravidanza o allattamento. La documentazione dovrà essere inviata almeno dieci giorni prima rispetto la data della prova.