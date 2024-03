1.500 euro al mese per fare una vacanza da sogno | Sole, mare e tanto divertimento compresi nel contratto: ultimi due giorni per candidarti

Se stai cercando lavoro è il momento giusto di approfittare di questa offerta imperdibile ma solo se ti piace il mare e stare all’aria aperta

Il lavoro spesso è difficile da trovare e se si trova non va bene per tutti. Ci sono persone che non amano stare chiuse tra quattro mura tutto il giorno, magari in fabbrica, in clinica oppure in ufficio ma sempre all’interno di una struttura. Troppe ora chiusi dentro per guadagnarsi lo stipendio, una scelta che per molti è l’ideale. Ma se non sei tra questi, stanno cercando proprio te.

Chi ti cerca? I titolari di strutture per il turismo che hanno la necessita di acquisire nuovo personale che dovrà operare tutto il giorno all’esterno. Il sole sarà il tuo fedele compagno di viaggio e il mare completerà la scenografia. Un lavoro regolare con stipendio fino a 1500 euro al mese per vivere costantemente in vacanza. Non ci credi? Invia subito la tua candidatura.

“Ne mancano quattro mila in Italia” dice Roberto Dal Cin, presidente Confapi Turismo, “[…] Abbiamo a che fare con generazioni diverse e io credo abbia inciso il reddito di cittadinanza”. Bisogna anche dire che non si garantiscono più vitto e alloggio a questi lavoratori indispensabili e richiesti dalla legge, quindi fondamentali in estate. Se questo lavoro fa per te, approfittane subito.

Offerta di lavoro: ne cercano tanti, invia la tua candidatura

Mancano almeno 600-800 bagnini per le spiagge italiane. Gli Stabilimenti balneari romagnoli hanno la necessità e l’obbligo di garantire la sicurezza dei bagnanti e la legge prevede un certo numero di assistenti per controllare la spiaggia e le persone in acqua. Il bagnino non è un lavoro per tutti. Cancella l’immagine di molti film americano con ragazzi e ragazze statuarie che corrono sulla spiaggia al rallentatore e fanno feste in continuazione.

Si tratta di un lavoro faticoso per alcuni versi, è necessario preparare la spiaggia, le sdraio, i lettini, gli ombrelloni. Pulire la sabbia con l’apposito rastrello e assicurarsi che tutti i bagnanti siano sistemati. Fatto questo ci si può accomodare sulla famosa poltroncina, sotto l’ombrellone oppure sulla postazione sopra elevata per avere una visuale migliore verso il mare. Se qualcuno è in pericolo, supera le delimitazioni o mostra di avere problemi in acqua, deve subito intervenire a nuovo o con il pattino per soccorrere il bagnante.

Invia subito la candidatura, servono bagnini

Certo è che lavorare sulla spiaggia, conoscere persone e parlare con gli amici quando possibile. È anche piacevole, ma l’attenzione deve essere sempre al massimo. Lo stipendio mensile può arrivare fino a 1500 euro regolarmente retribuiti con il pagamento dei contributi. In Emilia Romagna stanno cercando bagnini disposti a lavorare otto ore al giorno in spiaggia, suddivise in quattro ore al mattino e quattro il pomeriggio.

La regione ha pubblicato annunci su Facebook per trovare baristi, camerieri, cuochi, addetti all’accoglienza, tuttofare e bagnini. Le attività sulla riviera emiliano romagnola necessita di candidati che vogliono lavorare sì, ma in un luogo di villeggiatura, all’aperto e sul mare come bagnini. Per gli altri profili professionali richiesti, sono disponibili varie proposte lavorative. Invia subito la tua candidatura ai lidi romagnoli per essere selezionato.