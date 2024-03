Insegna con il diploma e nessuno ti dirà nulla: ferie, stipendi e premi garantiti nella busta paga | Hai poche ore per candidarti

Ti piace insegnare ma hai solo il diploma ora puoi farlo cogli subito l’occasione e invia la candidatura per la selezione

La laurea è spesso indispensabile per fare l’insegnante, ma ci sono alcuni settori in cui è possibile insegnare con il diploma. Se questo è il tuo caso, non rinunciare al tuo sogno di aiutare i ragazzi a imparare condividendo con loro le tue conoscenze. Puoi entrare a far parte della categoria di insegnanti di materie tecniche e pratiche in diversi settori.

Se superi la selezione puoi diventare un ITP ed essere assunto regolarmente per svolgere il tuo lavoro quotidianamente in cattedra o in laboratorio. Ma cosa significa ITP e come si fa a diventarlo per ottenere un impiego come insegnante? Esiste una categoria di docenti che rappresentano una parte importante dell’insegnamento per chi vuole imparare a compiere determinati lavori.

L’insegnante teorico-pratico è in grado di portare a conoscenza degli allievi, un determinato lavoro di artigianato o di altro tipo. La particolarità è che la “scuola” spesso si trova in un laboratorio in cui si svolgono sia teoria che pratica. Se hai il diploma anche tu potresti fare questo lavoro, ma dipende da diversi fattori e requisiti, ecco quali.

Diventa insegnante con il diploma, candidati subito

La prima cosa che devi fare è una verifica per capire se il tuo diploma è adeguato a diventare un ITP. Puoi controllare questo dettaglio sul porta classidiconcorso.it, inserisci il tuo titolo di studio e fai una ricerca. Se sei tecnico pubblicitario, ad esempio, puoi accedere al concorso per Laboratorio di tecnologia e tecniche di comunicazione. Mentre se sei chimico biologico, puoi accedere al concorso come insegnante nei Laboratori di scienze e microbiologia.

Ora che hai verificato il tuo titolo di studio e il settore in cui puoi candidarti, iscriviti nella graduatoria per supplenti che sarà aggiornata a breve. I neodiplomati, devono subito provvedere all’iscrizione in quanto questo è l’unico modo per partecipare alle selezioni. Ma devi anche possedere 24 CFU oltre al diploma di maturità. È l’ultima occasione per entrare nella GPS, in quanto in seguito entra in vigore l’obbligo di essere in possesso della laurea triennale per essere inseriti nella graduatoria supplenze.

Come iscriversi come insegnante nel 2024, basta il diploma

Il Decreto Ministeriale che stabilisce il termine di questa opportunità per diplomati, è presente da molto tempo ma solo in pochi lo conoscono. Inoltre le regole non sono molto chiare e spesso non vengono comprese da chi potrebbe avere un’ottima occasione di lavoro. Anche alcune lauree sono ammesse per iscriversi con ITP ma non è molto chiara l’indicazione.

In ogni caso, si apre il nuovo bando per entrare a far parte della GPS 2024 e questo permette a molte persone di aspirare a diventare docente. Sono molto attese le informazioni in proposito e le riforme che dovrebbero migliorare e facilitare l’accesso all’insegnamento per diplomati.