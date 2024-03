Bagnoschiuma o Docciaschiuma? C’è una differenza enorme e non lo hai mai saputo: il segreto è contenuto (in piccolo) nell’etichetta

Al contrario di quanto molti credono bagnoschiuma e docciaschiuma sono due prodotti differenti. Ecco quali sono le principali differenze

Quando ci si reca al supermercato per fare la spesa quando arriva il momento di mettere nel carrello i prodotti per l’igiene personale può capitare di fare un po’ di confusione. Infatti, è piuttosto frequente incappare in un errore che seppur in apparenza banale può fare un’enorme differenza.

La questione riguarda l’acquisto del bagnoschiuma e del docciaschiuma. In prima istanza verrebbe da pensare che si tratta della stessa cosa detta in modi differenti e che l’uno sia sinonimo dell’altro. Nulla di più sbagliato. Esiste una disuguaglianza che va analizzata per bene e che può dare delle risposte importanti al quesito.

Il tutto sta nell’analizzare il significato di queste due parole. Grazie a questo breve lavoretto di comprensione si possono capire molte cose, anzi praticamente tutto su cosa sia effettivamente un bagnoschiuma e su cosa invece sia una docciaschiuma. Nulla di eclatante chiaramente, però è bene sapere in cosa differiscono.

Può essere importante sia per motivi economici (così si va ad acquistare ciò che realmente serve), sia a livello personale visto che il corretto utilizzo o meno di due prodotti può avere un impatto sul proprio corpo. Insomma, meglio approfondire che evitare l’argomento solo per mera pigrizia.

Docciaschiuma vs bagnoschiuma: il particolare che fa la differenza

In pratica come si evince dalle radici dei due termini il bagnoschiuma si usa quando si ha intenzione di farsi un bel bagno caldo in vasca, mentre il docciaschiuma quando ci si lascia andare allo scorrere dell’acqua della doccia. Nulla di più semplice insomma, ma è qui che la questione assume una certa importanza.

Il docciaschiuma ad esempio è studiato per essere applicato direttamente sulla pelle e non per essere diluito nell’acqua. Al contrario il bagnoschiuma va versato nella vasca mentre si riempie e quindi lavora sull’acqua e non sulla persona. Spesso presi dalla fretta o dal prezzo vantaggioso si compra uno anziché l’altro.

Bagnoschiuma o docciaschiuma: quale scegliere

In realtà la decisione andrebbe presa in base alla destinazione d’uso. Se si è maggiormente soliti a fare la doccia il docciaschiuma è di gran lunga più appropriato. Al contrario è bene comprare un bagnoschiuma se si ha tempo e voglia di immergersi in un bel bagno caldo. Soprattutto in inverno può essere un vero e proprio piacere.

L’importante è non andare allo sbaraglio ed evitare di prendere qualcosa senza criterio. Oltre ad essere dannoso per il corpo lo è anche per le tasche visto che poi ci si ritrova a dover acquistare il prodotto mancante. Il tutto sta nel perdere qualche minutino in più tra le corsie dei supermercati e leggere attentamente ciò l’esatta dicitura.