Lavi ancora i capelli con lo shampoo? Gravissimo errore | Con questo metodo non spenderai più un euro

Negli ultimi anni stanno venendo alla luce diverse alternative allo shampoo per lavarsi i capelli. Soprattutto sui social sono sempre più di tendenza

Fare o meno lo shampoo è uno dei temi di maggiore discussione per gli appassionati del beauty. C’è chi resta fedele alla vecchia scuola secondo cui resta il miglior metodo per lavare i propri capelli e chi invece ritiene che sia ormai obsoleto e soprattutto deleterio. Coloro che abbracciano questa seconda corrente di pensiero ormai da tempo si avvalgono di alcune alternative.

D’altronde il web è ricco di pareri contrastanti e soprattutto di personaggi che stanno cercando di potare avanti i cosiddetti metodi no-poo (che prevede l’abolizione dello shampoo) o low-poo (che prevede invece solo una riduzione). Orimi Bright nota influencer canadese ad esempio ha voluto condividere con gli utenti del web la sua produttiva e benefica esperienza senza shampoo per circa 7 mesi.

Inoltre va considerata anche la “battaglia” che stanno portando avanti i soggetti che sono contrari all’uso dello shampoo. Di fatto contestano l’inserimento di alcuni ingredienti nel noto composto chimico che viene usato dalla gente per la cura dei propri capelli. Tra questi vanno menzionati i parabeni, tensioattivi, solfati e siliconi.

Dunque non resta che andare a scrutare quali sono questi prodotti del tutto naturali di cui si avvalgono molte persone che hanno deciso di mettere da parte lo shampoo. Partendo dall’esperienza della Bright, ecco cosa si può applicare ai propri capelli per renderli più puliti e perché no più sani.

Addio shampoo: i nuovi metodi per detergere i capelli

Sul suo profilo TikTok di recente ha postato il suo mix di erbe aromatiche che purificano, mandano via le tossine e mantengono puliti i capelli più lunghi e folti. La misura è composta da timo (che aiuta a controllare l’eccesso di sebo), calendula (che mantiene idratata la fibra capillare il cuoio capelluto), menta (che esercita un’azione anti grasso) e il rosmarino (aiuta a guarire da eventuali infiammazioni)

Inoltre è presente anche lo zenzero che favorisce la circolazione locale. Il mix viene poi lasciato macerare per circa sei settimane all’interno dell’aceto di mele, che aiuta a conservare tutti le varie componenti. Una volta pronto la misura va utilizzata due-tre volte al mese in modo tale da consentire al capello di poter respirare per poi essere trattato.

L’altra frontiera del lavaggio dei capelli

Secondo gli esperti questi metodi no-poo hanno una loro efficacia nel tempo, ma al contempo va considerata la tipologia di capelli. Non è infatti adatta a tutti, tra cui quelli già naturalmente fragili. Un altro aspetto da considerare è che cambiare abitudini potrebbe far insorgere dei disequilibri con sensazione di pesantezza o problematiche come la forfora.

In generale coloro che hanno dimestichezza con la materia tendono a consigliare una linea low-poo. Quindi, sì allo shampoo ma senza abusarne. Lavare i capelli con una frequenza inferiore ma con tecniche più efficaci può essere il viatico perfetto per mantenerli in forma e lucenti.