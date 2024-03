Nonna Adelina prepara la torta con soli tre ingredienti: ti bastano 2 euro e festeggi il compleanno con tutto il condominio | La ricetta è semplicissima

Appena tre ingredienti e si può realizzare una torta buonissima e soprattutto molto economica. Ecco tutto ciò che serve per prepararla

La preparazione di una torta richiede notoriamente tempo e soprattutto diversi elementi in grado di renderla bella e succulenta. D’altronde non si tratta di un semplice prodotto da mangiare, ma di una sorta di piccola opera che deve avere anche un impatto estetico prima di poterla assaporare.

Difficilmente si può comporre un dolce con pochi ingredienti. Si rischia di scadere nella banalità e nella superficialità. Inoltre difficilmente verrà gradito dai commensali. Al passo coi tempi si va verso torte sempre più leggere, ma ciò non significa che debbano essere scarne. D’altronde se si ha intenzione di “peccare” o lo si fa bene o non li sa fa affatto.

Al contempo però con i ritmi lavorativi odierni è difficile ritagliarsi degli spazi per potersi cimentare in questo genere di lavoretti. Da qui nasce l’esigenza di preparare delle torte minimal che però non risultino senza sapore. Ma in che modo si può fare ciò? Niente paura, basta seguire poche semplici istruzioni ed il gioco è fatto.

La prima cosa da fare è procurarsi tre soli ingredienti che sono piuttosto comuni per poi lavorarli attraverso un procedimento piuttosto intuitivo e che alla fine potrà regalarvi dei risultati impressionanti. Andiamo a scoprirlo insieme per poi poterlo applicare anche a casa nostra.

I tre ingredienti per preparare la torta perfetta

Basta munirsi di uova, burro e cioccolato fondente e si può ottenere un dolce dalla consistenza umida e morbida che di fatto si scioglie in bocca. Visto il periodo ci si può tranquillamente avvalere degli avanzi delle uova di pasqua, che spesso restano lì per giorni per poi perdere la loro consistenza.

In questo modo possono avere un nuovo ciclo di vita e regalare notevoli soddisfazioni al palato. Chiaramente lo si può “riciclare” a proprio piacimento e magari utilizzare per fare dei muffin, dei frollini o una squisita torta ricotta e cioccolato. Insomma si può spaziare a 360°, ma in questa sede ci concentreremo sulla torta al cioccolato con soli tre ingredienti.

Ricetta e dosi da utilizzare della speciale torta

Nel dettaglio per uno stampo dal diametro di 20 cm servono esattamente 450 g di cioccolato fondente al 55%, 220 g di burro a temperatura ambiente e 5 uova a temperatura ambiente (il contenuto interno deve essere di circa 250 g). Per decorarla possono andar bene 150 g di panna liquida e frutti di bosco a propria scelta.

A questo punto non resta che prepararla mettendo insieme gli ingredienti e poi far cuocere la torta in forno per circa 15 minuti. I passaggi fondamentali sono far sciogliere il cioccolato a bagnomaria e montare per bene le uova. Una volta lavorati bene vanno mescolati e poi riposti nell’apposito stampo per la cottura.