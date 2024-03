Addio Carte fedeltà al supermercato: con questa soluzione avrai sconti fino al 75% | Riempi il modulo

Le carte fedeltà dei diversi supermercati sono diventate davvero troppe e ingombranti finalmente ora non servono più

La vita quotidiana è facilitata dalla tecnologia che ci aiuta a non dover uscire con la “valigia” per portare tutto quello che serve. Forse la valigia è un po’ esagerata ma un portafoglio gigante serve per contenere tutte le carte fedeltà dei diversi supermaket e negozi di diverso tipo. Chi si occupa della spesa lo sa quanto sia importante averle sempre con sé per ottenere gli sconti e risparmiare.

Ma il portafoglio è sempre pieno e non di denaro, a riempirlo sono i documenti e le fidelity card. Oggi, però, non serve più averle con sé. C’è una soluzione diversa che facilità la vita delle donne e degli uomini che vogliono essere leggeri e non correre il rischio di dimenticare la Carta fedeltà del supermercato a casa. Il rischio è grande, si perdono occasioni di risparmio.

Utilizzando questo semplice trucco, però, non potrai mai dimenticare nessuna card e potrai avere un grande sconto sugli acquisti. Si parla di prezzi scontati fino al 75% quindi un grande risparmio sulla spesa e un enorme vantaggio per l’organizzazione personale. Ma di cosa si tratta e come funziona questo metodo sostitutivo della classica carta fedeltà?

Carta fedeltà supermarket, cambia tutto e aumenta il risparmio

Sconti, prezzi ribassati, regali, promozioni, punti per ottenere diversi doni o ulteriori sconti. I vantaggi di avere la Carta fedeltà di ogni supermercato che frequentiamo abitualmente, sono tanti. Ma quante volte la dimentichi a casa e ti arrabbi perché devi pagare il costo pieno oppure devi tornare a casa a prenderla? Cosa fai di solito? Rinunci a sconti e punti oppure ti armi di pazienza e ritorni sui tuoi passi? Ora non dovrai più prendere questa difficile decisione perché da oggi tutto cambia, non ti servirà più la carta fedeltà fisica.

Il metodo è semplice, basta scegliere un’App per carte fedeltà da scaricare su smartphone dove inserire tutti i dati delle carte. In questo modo avrai sempre con tutte le card, ti basta avere il telefono e non ti serve nient’altro. Una di queste è l’App Payback, che prevede una sezione Salva carte. Una funzione molto utile per averle sempre a portata di click ogni volta che si fa un acquisto nei diversi negozi e supermercati.

App Payback Salvacarte, come funziona

Per inserire tutte le carte fedeltà dei diversi esercizi commerciali, è sufficiente scansionare le tessere direttamente dall’App smartphone. In alternativa è possibile inserirle in modo manuale digitando il codice che le rappresenta. In questo modo, ogni volta che si fa un acquisto, si può cercare la tessera sul telefono e mostrarla alla cassa proprio come faresti con quella fisica.

Semplice e veloce, senza l’ingombro di un portafoglio formato gigante per contenere tutte le tessere. Basta carte fisiche, ora basta lo smartphone e hai tutto sempre con te senza il rischio di perdere la carta fedeltà e dover richiedere duplicati. Inoltre le puoi inserire sui diversi smartphone di tutta la famiglia accumulando più punti e ottenere il cash back.