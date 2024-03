Lavatrice, se la usi così perdi un sacco di soldi | I consumi sono esagerati, puoi rimediare solo in questo modo

La lavatrice è, senza dubbio, tra gli elettrodomestici più energivori che abbiamo in casa. Vediamo come sfruttarla al meglio per evitare di buttare via un mucchio di soldi.

L’incredibile impennata dei costi dell’energia elettrica ha spinto tanti italiani a cercare soluzioni per non restare al verde. Ebbene, la prima mossa per alleggerire il peso delle bollette della luce è, sicuramente, quella di individuare gli elettrodomestici più “energivori” e come utilizzarli al meglio per evitare che diventino un peso insostenibile.

Tra questi, senza dubbio, rientra la lavatrice. Normalmente, l’utilizzo di questo elettrodomestico comporta un notevole consumo di energia e acqua, incidendo non poco sulle nostre tasche. Sebbene, non si possano fare delle stime precise, orientativamente una lavatrice di classe A consuma annualmente 154 kWh, per un costo totale di quasi 60 euro.

Salgono a circa 413 kWh i consumi di una lavatrice a bassa efficienza energetica, con un costo totale che supera i 100 euro all’anno. Per fortuna, esistono diverse strategie da adottare per evitare che l’utilizzo della lavatrice diventi un vero e proprio salasso. Di seguito vediamo quali.

Lavatrice: i trucchi per risparmiare sui consumi

La lavatrice è, senza dubbio, tra gli elettrodomestici che ci semplificano di gran lunga la vita, ma allo stesso tempo è tra quelli che incide maggiormente sui consumi in bolletta. Eppure, con qualche accorgimento sul suo utilizzo, può regalarci un bucato pulito con consumi ridotti. Come?

Innanzitutto, è opportuno scegliere un elettrodomestico appartenente alle classi energetiche più elevate ed utilizzarlo solo a pieno carico. Meglio, poi, preferire lavaggi eco e a basse temperature, massimo 30 gradi. Una mossa che consente di abbattere di quasi il 30 – 40% dei consumi, è utilizzare la lavatrice nelle fasce orarie in cui le tariffe sono più basse, ad esempio di notte.

Perché è meglio fare la lavatrice di notte

Mettere in funzione la lavatrice di notte, anche a parità di carico, consente di ridurre notevolmente i consumi. Il motivo è presto detto! Normalmente, i costi dell’energia elettrica sono a fasce orarie. Pertanto, dopo le 20 si rientra nella Fascia 2, piuttosto conveniente. Meglio ancora, se si utilizza il dispositivo nel weekend e nei giorni festivi del calendario.

In questo caso, infatti, si rientra nella Fascia 3, dove il risparmio diventa davvero notevole e molto tangibile. Infine, è utile tenere a mente che per mantenere un elettrodomestico efficiente, è necessario effettuare regolarmente pulizia e manutenzione.