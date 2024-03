Hai un cartone di uova in frigo? Non gettarlo assolutamente: hai un tesoro in casa | Guadagno stratosferico

Si tratta di un oggetto che può tornare molto utile in casa. Non è l’unico però, ce ne sono tanti altri che possono essere riutilizzati per diverse faccende

Il riciclo è una vera e propria arte che non tutti sono in grado di praticare. Infatti spesso presi dalla voglia di tenere l’ordine in casa si buttano diversi oggetti che potrebbero avere un secondo ciclo di vita, ma in un’altra veste. Seppur possa sembrare strano è proprio così, ma lo sfarzo e la comodità di quest’era non ci fa notare questi particolari.

Ed invece sarebbe utile che anche i meno avvezzi si lascino andare più di ogni tanto a questa pratica. D’altronde non è mai troppo tardi per cercare di apportare delle notifiche al proprio stile di vita. Un ulteriore incentivo potrebbe essere dato dal fatto che il 18 marzo ricade l’anniversario della Giornata Mondiale del Riciclo.

Un momento che può essere utile a sensibilizzare i più scettici su quanto possa essere proficuo fare un po’ di sano riciclo. Una sorta di primo importante passo verso un mondo più sostenibile. Il riutilizzo può infatti dare nuova linfa ai cosiddetti materiali di scarto evitando di produrre nuovi oggetti che comportano il dispendio di nuove risorse ed energie.

In questa sede ci concentreremo su un oggetto in particolare che può essere reinventato in una maniera a dir poco sbalorditiva e soprattutto funzionale. Andiamo a scoprirlo insieme in modo tale da capire i vari usi che se ne possono fare evitando di gettarlo nella pattumiera prima del tempo.

Gli altri oggetti casalinghi che possono tornare utili

Tra gli oggetti casalinghi più comuni possono avere una grande utilità le bottiglie di plastica e di vetro (come innaffiatoi o per proteggere le piante) e i fondi del caffè che hanno delle importanti proprietà fertilizzanti.

Guai a buttare gli scatoloni da imballaggio, soprattutto se ci sono dei bambini in casa. Possono diventare degli stupendi giocattoli come una cucina o una casetta di cartone. Sulla stessa scia si può trarre qualcosa si buono anche dal cuore del rotolo di carta igienica. Infatti è noto materiale per lavoretti creativi da fare con i più piccoli.

A cosa può servire il cartone delle uova

Il cartone delle uova ha una natura a dir poco poliedrica. Una volta estratte le uova ci si può sbizzarrire in vari modi. Ad esempio possono essere usati come separatori nei cassetti dove solitamente vengono riposti oggetti di piccole dimensioni come gioielli, trucchi, monete e tutto ciò che non si sa come dividere.

Ma non finisce qui. I cartoni delle uova possono essere sfruttati anche come vasetti dove far crescere all’interno piante di esigua entità. L’esempio più calzante è il basilico che è sempre utile avere in ogni casa che si rispetti. Per chi invece vuole creare un ambiente insonorizzato low cost i cartoni delle uova possono essere di enorme aiuto.