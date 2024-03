Zia Nunzia prepara il dolce più buono del mondo in due minuti: ti bastano 50 centesimi per far leccare i baffi a tutti | Segnati la ricetta

Coadiuvati dalla dal periodo pandemico e dall’impennata dei prezzi di beni e servizi, sempre più italiani preferiscono la cucina casalinga.

Secondo una ricerca del “Food trends & innovation report”, quasi il 43 per cento degli italiani preferisce la cucina casalinga. Certamente, coadiuvati dal periodo pandemico e dall’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi, i nostri connazionali preferiscono preparare i piatti a casa, magari cercando ispirazione da internet e dai vari canali YouTube, piuttosto che mangiare fuori o fare uso di servizi take away.

Anche chi per motivi di lavoro non ha la possibilità di rientrare a casa per pranzo, ha ricominciato a preparare la “lunch box”. Una scelta dettata non solo da motivi economici, ma come dichiara la maggior parte degli intervistati, anche per adottare un approccio che sia il più sostenibile possibile.

Tra le altre cose, cucinare a casa, oltre che far bene al portafogli, può rappresentare una buona occasione per divertirsi e preparare con i propri cari la preparazione dei piatti. Vediamo allora, la ricetta di un dolce buonissimo, che farà leccare i baffi a tutti, veloce e davvero economico.

Il ritorno all’homemade

Il periodo pandemico e la recente impennata dei prezzi hanno, senza dubbio, spinto molti italiani a riappassionarsi all’homemade. A confermarlo, anche una ricerca di Mastercard, dalla quale è emerso che negli ultimi anni il 64% degli italiani ha migliorato e perfezionato le proprie doti in cucina.

Coadiuvati dai diversi portali web dedicati alla preparazione di piatti anche semplici e veloci e dai diversi canali YouTube, i nostri connazionali tornano a preferire la cucina casalinga. Vediamo allora, una semplice idea per preparare un dolce buonissimo a basso costo.

Come preparare il dolce più buono del mondo in soli due minuti

Si tratta di una ricetta davvero molto semplice e veloce, ma soprattutto “salva euro”. Per preparare questo dolce, infatti, bastano pochissimi ingredienti:

• un uovo grande;

• tre cucchiai di cioccolato fondente (sciolto a bagnomaria);

• un cucchiaio di dolcificante o due cucchiai di zucchero.

La preparazione richiede solo qualche minuti e pochi semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna sbattere l’uovo in una ciotola, al quale poi va aggiunto il cioccolato e successivamente lo zucchero. L’impasto va versato in una tazza da microonde dove la mini torta deve essere cotta per un paio di minuti. A cottura ultimata è consigliabile far riposare il tortino per qualche ora dopo di che può essere staccato dalla tazza e servito. Vedrai, farai leccare i baffi a tutti!