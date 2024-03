Nonno Armando mette due gocce di questa colla sul martello e ha risolto per sempre un problema dannosissimo | Il trucco definitivo per i lavori domestici

Mettere la colla sul martello può sembrare una cosa banale ma invece può aiutare a risolvere un problema di non poco conto.

Avere un martello in casa può essere sempre utile. Si tratta di uno di quegli strumenti che possono servire in qualsiasi momento e per far fronte a diverse circostanze. Chiaramente va utilizzato con cautela visto che può recare danni sia a se stessi che alle superfici su cui viene utilizzato.

Ovviamente il primo consiglio utile è quello di applicare la massima cautela in modo tale da evitare guai seri. D’altronde ferirsi col martello non per niente una cosa banale. Ciò non significa che bisogna avere paura di appendere un chiodo al muro, anche perché si tratta di un qualcosa che può capitare con una certa frequenza.

Il timore di farsi male, di danneggiare o sporcare la parete è chiaramente una costante, che però va in qualche modo esorcizzato per non sfociare nella mera e inutile psicosi. L’ipotesi ancora peggiore è quella di commissionare ogni lavoro di questo tipo ad una persona più esperta, che chiaramente non sempre sarà reperibile

A tal proposito però può tornare utile un metodo piuttosto “casereccio” che però non passa mai di moda e che al contempo è garanzia di successo. Non resta che andare a scoprirlo per poi provarlo anche tra le mura di casa di nostra.

Colla sul martello: perché può essere utile

In pratica basta mettere della colla sul martello e si possono risolvere tutti i problemi in un solo colpo. Lo strato di colla va ad ammortizzare il contatto tra l’arnese e la superficie su cui si ha intenzione di lavorare. In questo modo si impedisce la formazione di incisioni che rovinano la superficie che viene martellata.

Inoltre si evita la formazione delle macchie sia perché aderisce meglio sia perché il colore della colla essendo neutro non lascia segni. Dunque con questo semplice trucchetto si può usare il martello in tutta sicurezza e abbattere qualsiasi genere di preoccupazione.

I passaggi da seguire per rendere efficace il trucchetto

Per quanto concerne il procedimento, basta prendere della colla liquida trasparente come ad esempio la super colla e spargerla sul lato del martello che batte il chiodo. L’ideale è creare uno strato spesso, anche di mezzo centimetro e aspettare che si asciughi completamente.

Quest’ultimo passaggio è tassativo, prima di allora non si può riutilizzare il martello, altrimenti si rischia di fare un vero e proprio pasticcio e di rovinare ancor di più muri e qualsiasi altro suolo su cui si vanno ad apporre dei chiodi. Di primo impatto può sembrare qualcosa di cervellotico, ma mai come in questo caso, tentar non nuoce.