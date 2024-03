Mi hanno rubato l’auto: se avessi utilizzato questo metodo zero antifurto | Sbrigati che è gratis ancora per poco

Aumentano i furti di auto in Italia bisogna difendersi e con questi trucchi lo puoi fare in modo semplice e gratuito ma per poco.

Nel 2023 sono state oltre 63 mila le auto rubate nel nostro Paese. Da più di 10 anni esiste un sistema per il controllo della posizione dei veicoli con allarme tramite sms o invio segnalazione diretta alla Centrale di Polizia. Si chiama LoJack e ha fatto fallire diversi tentativi di furti di auto, l’esperienza ha reso possibile comprendere il comportamento dei ladri di auto.

Da qui parte l’idea di stilare un decalogo di metodi e consigli utili per mettere in difficoltà i malintenzionati e prevenire il furto. Si tratta di consigli che tutti possono mettere in atto, niente di complicato, serve solo un po’ di attenzione a questi dettagli. Inoltre è importante seguire i metodi e i trucchi descritti ogni volta che si lascia incustodito il proprio veicolo.

Solo così è possibile diminuire enormemente la possibilità di furto con i conseguenti fastidi dovuti a tale avvenimento. Se anche tu ci tieni alla tua auto e non vuoi che qualcuno ci metta le mani sopra, devi assolutamente seguire le regole dell’elenco presentato in questo articolo. Condividi per far conoscere a parenti e amici i trucchi per evitare il furto dell’auto.

Furto auto, con questi trucchi puoi evitarlo

I ladri specializzati nel rubare veicoli sono in forte aumento. Il furto dell’auto è un evento molto fastidioso anche quando è attiva l’assicurazione su questo possibile evento. Le conseguenze sono sempre spiacevoli, l’auto può essere indispensabile a molti per lavorare, alle famiglie per portare i figli a scuola. Ma può anche essere un oggetto a cui si tiene molto in senso affettivo e magari acquistato con tanti sacrifici. Molte persone stipulano finanziamenti per acquistare l’auto dei propri sogni e se la vedono sottrarre in un batter d’occhio, come evitarlo?

LoJack ha stipulato un elenco di trucchi da seguire, ecco quali sono:

Mai lasciare le chiavi inserite nel cruscotto e l’auto accesa nemmeno se per pochi secondi;

Chiudi sempre il tettuccio, la capote e i finestrini;

Scegli parcheggi illuminati ed evita quelli isolati soprattutto di notte;

Controlla l’auto quotidianamente anche se non la usi per molti giorni;

Denunciare immediatamente la scomparsa dell’auto, dopo 48 ore ci sono pochissime speranze di ritrovarla.

Altri consigli utili per evitare il furto

Ecco ulteriori trucchi e consigli per salvaguardare la propria auto evitando che qualche malintenzionato provi a rubarla.

Evita di parcheggiare in luoghi dove vedi diversi vetri in terra, può significare che ci sono furti in zona;

Cambia parcheggio spesso, se lasci la macchina sempre nello stesso posto il ladro può programmare il furto;

Occhio alle truffe come quella dello specchietto rotto, del lancio di pietruzze sull’auto o un tamponamento, sono metodi per farti scendere dall’auto;

Se chiudi l’auto con il telecomando o la smart key a distanza, verifica che le portiere siano realmente chiuse se il ladro è vicino può influenzare il segnale e rubare l’auto;

Metti un antifurto meccanico e uno hi tech nell’auto, tutto è utile a scoraggiare i ladri;

Utilizza un card protector per la chiave dell’auto per impedirne la clonazione.

Con questi semplici metodi di può contrastare i ladri evitando il furto del proprio veicolo.