Ma perché butti la bottiglia di plastica? Mio zio Franco ha trovato il metodo perfetto per riutilizzarla: è una salvezza contro l’umidità

Buttare le bottiglie di plastica può rivelarsi un vero errore! Infatti, questi oggetti possono rivelarsi preziosi elementi nelle nostre case. Vediamo allora, come riutilizzarle.

Con l’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi, per gli italiani, risparmiare è diventato imperativo categorico! Ecco perché può essere utile sapere che molti oggetti che ogni giorno buttiamo via, possono essere riciclati e portati a nuova vita, diventando preziosi elementi all’interno delle nostre case.

Tra questi, senza dubbio, rientrano le bottiglie di plastica. Abbandonate ovunque e, spesso, smaltite in modo sbagliato, valutare l’idea di riciclare le bottiglie di plastica in modo creativo, può essere una buona opportunità per risparmiare, oltre che una soluzione che strizza l’occhio alla salvaguardia dell’ambiente.

Vasi per piante, portapenne ed efficaci oggetti anti umidità in casa, sono solo alcune idee per dare nuova vita alle bottiglie di plastica, basta solo un po’ di manualità e un pizzico di fantasia.

Bottiglie di plastica: come riciclarle in modo creativo

Con i tempi che corrono, riciclare diventa sempre più importante, oltre che rappresentare una scelta eco sostenibile, fa veramente bene al portafogli. Ad esempio, sono tante le idee per dare nuova vita alle bottiglie di plastica. Questi oggetti possono diventare elementi di design per la casa e il giardino, ma anche efficaci alleati per combattere l’umidità.

Utilizzando il fondo delle bottiglie possono essere creati pratici porta penne o dispenser per bicchieri plastica. Con i fondi delle bottiglie di plastica possono essere creati anche dei simpatici vasi pensili o delle maracas per far divertire i propri bimbi. Tagliando orizzontalmente una bottiglie e inserendo all’interno del sale o del riso, può essere creato anche un valido oggetto per contrastare efficacemente l’umidità in casa.

Come gettare le bottiglie di plastica

Insomma, oltre che salvaguardare l’ambiente possiamo risparmiare un bel po’ di soldi, considerando che si risparmia sull’acquisto di un deumidificatore. Ricordiamo che il modo corretto di gettare le bottiglie di plastica è appiattirle per il lato lungo e non schiacciarle dall’alto verso il basso.

In questo modo, infatti, contribuiremo a facilitare il lavoro dei macchinari che selezionano e dividono i rifiuti in plastica. Di primo acchito può sembrare un accorgimento banale, in realtà sulle grandi quantità consumate ogni anno nel nostro Paese, fa la differenza. Per una vita più green e attenta soprattutto per la salute del nostro bellissimo Pianeta.