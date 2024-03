Guadagna 10.000 euro lavorando sui social, prendi spunto da lui che su Instagram spacca: intasca più di un calciatore di Serie A

Lavorare sui social al giorno d’oggi può portare a guadagnare molto di più rispetto a tanti altri mestieri. Ecco alcuni esempi.

I social network hanno senza dubbio rivoluzionato il mondo. Il cambiamento però non riguarda solo la sfera comunicativa bensì anche quella economica visto che questi strumenti per molti individui sono diventati delle vere e proprie fonti di guadagno. Sono diversi i personaggi che hanno costruito la loro fama e la loro carriera in questo modo.

Basta sapere coinvolgere il pubblico con i contenuti giusti ed il gioco è fatto. Anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ormai si sono totalmente concentrati su questa dimensione, che consente di poter incassare di più anche del cinema e della musica. Un esempio in tal senso è quello di Micol Olivieri, nota per i suoi trascorsi nella serie tv “I Cesaroni”.

Ormai da tempo è “uscita dal grande giro”, ma grazie ai social network sta dando nuova linfa alla sua carriera e ai suoi introiti. In particolar modo si avvale di TikTok piattaforma piuttosto in auge soprattutto tra i più giovani. Altri invece sfruttano la visibilità che dà Instagram attraverso le immagini.

Sotto questo punto di vista ha fatto scuola per anni Chiara Ferragni che con i suoi post è stata in grada di catalizzare l’attenzione di una vasta platea di utenti. Il leader indiscusso però è un altro, che nel giro di poco tempo è diventato il leader assoluto del web.

Fare dei social una fonte di guadagno importante: i casi più eclatanti

Trattasi di Khaby Lame influencer italiano di origini senegalesi che vanta oltre 160mila followers. Numeri che lo hanno fatto diventare il tiktoker più popolare al mondo. Grazie alla sua mimica del tutto unica fatta di espressioni oculari, alzate di spalle e soprattutto tanto silenzio è riuscito a rientrare nella classifica dei 50 Top Creator di Forbes.

La sua ascesa è iniziata nel periodo della pandemia e nel giro di quattro anni è arrivato a realizzare dei video con delle celebrità assolute del cinema come Matt Damon, Robert Downey Jr. e Tom Cruise. Niente male per un ragazzo che lavorava in una fabbrica di filtri per automobili.

Come guadagnare tanto attraverso i social

Ma in che modo si può rendere questo hobby in un vero e proprio lavoro? Ci sono tante vie che si possono perseguire. Una è quella delle affiliazioni. Basta iscriversi ad una di esse (ad esempio quella di Amazon) per poi creare dei link sponsorizzati da inserire nei propri post. Il cerchio si chiude con l’acquisto dei prodotti da parte dei consumatori.

Collaborare con brand famosi (a tal proposito è fondamentale avere un buon numero di seguaci) e vendere prodotti o servizi (è necessario avere un profilo shopping su Instagram) sono le altre due piste possibili. Chiaramente serve perseveranza e pazienza. Il primo step è però quello fondamentale, ovvero saper creare dei contenuti che in poco tempo riescano a far crescere la propria notorietà.