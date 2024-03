Mamma Luisa lava i vetri con un metodo segreto: niente detersivi costosi ma due ingredienti che hai in frigo | E’ un risparmio enorme

Riuscire ad avere dei vetri splendenti e senza aloni può essere davvero difficile, eppure, mamma Luisa conosce un trucchetto infallibile.

Diciamoci la verità, lavare i vetri di casa è una vera scocciatura. Per eliminare polvere, macchie e impronte ci vuole tanta di quella fatica, senza contare che non sempre riusciamo ad ottenere il risultato desiderato! Insomma, per molti la pulizia dei vetri è un vero e proprio incubo!

Per fortuna, esistono alcuni rimedi, che tutti possono realizzare con estrema facilità, piuttosto efficaci. Nello specifico, per essere sicuri di avere dei vetri da far invidia a tutti, possono essere realizzati dei detergenti naturali fai da te, grazie ad alcuni ingredienti che abbiamo in frigo.

Dunque, andiamo al sodo e scopriamo come realizzarne di davvero efficaci, senza spendere neanche un centesimo. Ricorda, i detersivi fai da te sono efficaci tanto quanto (forse anche di più) i detergenti tradizionali che troviamo tra gli scaffali dei supermercati, con la differenza che non vengono utilizzate sostanze inquinanti e nocive per la nostra salute e l’ambiente.

Detersivi naturali: come realizzarne di davvero efficaci

Mantenere dei vetri puliti può essere davvero faticoso, soprattutto se gli ambienti domestici sono ampi. Fortunatamente, però, è possibile fare ricorso ai vecchi rimedi della nonna: efficacissimi, economici ed ecosostenibili.

Non tutti sanno che, con pochi ingredienti che abbiamo nel frigo, è possibile realizzare dei detergenti totalmente naturali, in grado di rendere brillanti i vetri di finestre e balconi, senza farci spendere un solo centesimo e senza correre il rischio di inquinare. Realizzarne di davvero efficaci è un gioco da ragazzi, di seguito vediamo alcune ricette.

Come realizzare detersivi naturali fai da te

Per fare detergenti naturali in casa è davvero semplicissimo e bastano pochi ingredienti, che spesso si trovano già in frigo. In particolare, per creare un detersivo homemade efficace per vetri e superfici servono: acqua, aceto bianco e succo di limone. Poi basta mescolare in parti uguali aceto e acqua in una bottiglia spray, aggiungere successivamente il succo di limone e agitare bene. A questo punto, non resterà spruzzarlo sui vetri di finestre e balconi e passare con un panno umido e della carta per asciugare.

Per ottenere dei vetri brillanti, non va poi sottovalutata, la combo aceto bicarbonato. In uno spruzzino vuoto basta aggiungere un litro di acqua, 4 cucchiai di aceto bianco e 100 gr di bicarbonato, si creerà una soluzione magica, che renderà i vetri non solo lucidi e senza aloni, ma soprattutto igienizzati.