La grandine mi ha distrutto l’auto, per fortuna non ho bisogno del carrozziere | Con questo trucco i tuoi soldi sono al sicuro

La grandine è un evento naturale che causa danni importanti ai veicoli parcheggiati in movimento ecco il trucco per ripararli.

La pioggia è un fenomeno disturbante quando è forte e improvvisa ma non causa danni alle auto. Al contrario la grandine, costituita da chicchi anche grandi di ghiaccio, può ammaccare l’auto o rompere il parabrezza e i finestrini oppure il lunotto posteriore. La riparazione della carrozzeria e dei vetri porta a sostenere un costo abbastanza importante oltre al possibile danneggiamento anche di altri elementi dell’auto.

Ma come evitare questi problemi senza dover spendere un patrimonio in riparazioni? Il trucco c’è ma non tutti lo conoscono e vogliamo svelartelo per risparmiarti problemi ingenti. Prima di tutto è bene ricordare che la grandine, solitamente, si verifica durante la stagione estiva. Ovvero nel periodo in cui le temperature si alzano notevolmente, quindi i mesi più caldi dell’anno.

Tale fenomeno naturale è normale, niente di eccezionale e quando succede con dimensioni dei chicchi di grandine ridotti, non si verificano danni alle auto. Ma, talvolta, può capitare che scendano dal cielo vere e proprie palle di ghiaccio duro e pesante. Queste sono molto pericolose per la carrozzeria dell’auto. Se vuoi evitare questo problema o risolverlo in modo economico, segui i consigli che trovi in questo articolo.

Grandine sull’auto? Ecco come evitare i danni e ripararli senza spendere una fortuna

La grandine può creare danni pesanti ai veicoli portando le persone a spendere una cifra considerevole per ripararli. Certo non si tratta di un evento così frequente ma è sufficiente che accada una sola volta per creare un problema considerevole. È consigliabile, quindi, avere una copertura assicurativa per essere pronti a ogni evenienza.

Ma se non ce l’hai e la tua auto è stata colpita da grandine fino che ha ammaccato significativamente la carrozzeria, puoi scegliere due possibili soluzioni: portare l’auto in carrozzeria affrontando gli alti costi di riparazione o provare ad agire in autonomia utilizzando i kit di riparazione auto. La seconda soluzione è sicuramente la più economica, ma quale kit scegliere? Ecco alcuni consigli.

Kit riparazione auto, quale scegliere e perché

Ci sono diverse tipologie di kit in vendita online per riparare la carrozzeria delle auto ammaccate. La grandine può essere una causa di tale danno se i chicchi di ghiaccio sono grandi e pesanti. Tra le migliori scelte ci sono:

Le ventose che sono in grado di sollevare la carrozzeria una volta applicate nel punto da riparare. Si tratta di un sistema semplice da utilizzare anche da chi non ha particolari abilità manuali ed è adatto ad ammaccature di dimensioni limitate, da piccole a medie.

che sono in grado di sollevare la carrozzeria una volta applicate nel punto da riparare. Si tratta di un sistema semplice da utilizzare anche da chi non ha particolari abilità manuali ed è adatto ad ammaccature di dimensioni limitate, da piccole a medie. Le leve , questo kit comprende fili di metallo che sono in grado di riportare la carrozzeria alla posizione iniziale. Si tratta del metodo migliore per riparare l’auto in punti che sono difficili da raggiungere e non in piano, quindi non adatte ad applicare una ventosa. Ma, attenzione, si tratta di un sistema che deve essere utilizzato dall’interno della carrozzeria.

, questo kit comprende fili di metallo che sono in grado di riportare la carrozzeria alla posizione iniziale. Si tratta del metodo migliore per riparare l’auto in punti che sono difficili da raggiungere e non in piano, quindi non adatte ad applicare una ventosa. Ma, attenzione, si tratta di un sistema che deve essere utilizzato dall’interno della carrozzeria. Gli anelli, si tratta di un kit costituito da una serie di linguette che si incollano alla carrozzeria ammaccata. Una volte posizionati si utilizza una barra inserita negli anelli per tirare e riportare la carrozzeria allo stato nativo. Ideale per ammaccature profonde.

Il kit per la riparazione dei danni alla carrozzeria causati dalla grandine, possono essere costruiti con diversi materiali e forme. Tra i materiali più utilizzati ci sono: plastica, alluminio, acciaio inossidabile. Scegliendo quelli più resistenti si ha una maggiore possibilità di ottenere risultati apprezzabili riparando l’auto in modo che sia ancora utilizzabile.