Zio Pasquale mi ha insegnato a riparare il rubinetto: da quando mi ha svelato il suo segreto ho detto addio all’idraulico | Prendi nota e non spenderai più un euro

Chiamare un idraulico per una perdita al rubinetto può essere davvero costoso. Ecco un modo per ripararlo in totale autonomia, senza spendere un solo euro.

A chiunque sarà capitato di trovarsi di fronte ad un rubinetto che perde e, nella maggior parte dei casi, la prima cosa che viene in mente per risolvere il problema, è quella di chiamare un idraulico e mettere mano al portafogli.

Eppure, contrariamente a quanto si possa pensare, riparare un rubinetto non sempre richiede l’intervento di un tecnico esperto. Infatti, in certi casi, è possibile provare una riparazione in autonomia.

Il primo passo, per una riparazione e fai da te, è individuare le cause del guasto. I motivi per cui un rubinetto inizia a gocciolare possono essere diversi, ma individuando con precisione la causa della perdita, si può intervenire nel modo corretto e, soprattutto, in maniera tempestiva.

Normalmente, a meno che il rubinetto non versi in un grave stato di usura, la perdita è dovuta all’usura delle guarnizioni interne delle manopole oppure all’inefficienza della cartuccia interna al miscelatore. Ed è proprio in questi casi che si può evitare la chiamata all’idraulico e agire in totale autonomia. Vediamo come.

Come riparare una perdita dal rubinetto in totale autonomia

Come abbiamo accennato, una perdita ad un rubinetto non sempre richiede l’intervento di un tecnico esperto. Infatti, una volta individuata la causa del guasto, ci sono casi in cui è possibile una riparazione fai da te, risparmiando un mucchio di soldi.

Per procedere con la riparazione di un rubinetto che perde, oltre che un pizzico di manualità, bastano pochi semplici attrezzi. Dunque, è necessario avere a disposizione un cacciaviti, una chiave inglese e un paio di pinze.

Come aggiustare un rubinetto che perde

Se la perdita dipende da una guarnizione usurata basterà smontare il rivestimento del rubinetto, aiutandosi con un cacciaviti o una chiave inglese, rimuovere la vecchia guarnizione e sostituirla con una nuova. Se, invece, la causa della perdita dipende dal miscelatore potrebbe essere necessario intervenire sostituendo la cartuccia al suo interno. Per farlo bisognerò smontare il miscelatore, aiutandosi con un cacciavite e poi svitare la chiave di serraggio con una chiave a pappagallo.

In questo modo, sarà possibile rimuovere la vecchia cartuccia per sostituirla con una nuova. Successivamente, si potrà procedere all’assemblaggio del miscelatore. Ricordiamo, infine, che per evitare di creare dei danni indesiderati, prima di procedere è opportuno assicurarsi che la chiave d’arresto della acqua sia chiusa e che lo sia anche la piletta del lavabo.