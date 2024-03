Trota della Conad: se è così buona c’è una ragione pazzesca | Ecco la provenienza: la paghi una miseria

Andiamo a scoprire quali segreti ci sono dietro alla Trota della Conad. Da dove viene e perché ha un prezzo così basso.

I supermercati moderni sono dotati ormai di tutti i banchi, da quello della carne fino ad arrivare a quello del pesce. Un fattore di non poco conto che consente di poter fare la spesa presso il medesimo posto evitando la seccatura di doversi spostare altrove per prendere tutto l’occorrente.

Per forza di cose si finisce per perdere qualcosa in termini di qualità anche se la differenza sta andando sempre più assottigliandosi. Può quindi capitare che in alcuni specifici supermercati possano vantare tra i loro punti di forza alcuni prodotti che solitamente si acquistavano in salumeria, macelleria o pescheria.

Ultimamente in tal senso stanno avendo un certo richiamo diversi generi alimentari reperibili presso i supermercati Lidl, che al contrario di quanti tanti credono vengono realizzati da aziende di un certo richiamo, che si stanno sempre più lasciando andare ad una sorta di produzione secondaria.

In questa sede però andremo ad analizzare una vera e propria leccornia venduta nei supermercati appartenenti al gruppo Conad. Pronti per scoprire di cosa stiamo parlando? Tenetevi forte perché il rapporto qualità-prezzo è davvero sbalorditivo vista la natura della pietanza in questione.

Trota Conad: quanto costa

Ebbene si, stiamo parlando della Trota Conad, che stando alle indicazioni della sezione “sapore di mare” del recente catalogo del supermercato valido dal 6 al 31 marzo 2024 ha un costo di soli 14,90 euro. Il nome specifico è filetto di trota iridea salmonata.

Un piccolo dettaglio che di certo farà piacere agli avventori che sono sempre più invogliati ad acquistare del cibo che non abbia già troppi chilometri alle spalle. Inoltre se si considera che mediamente da altre parti costa leggermente un po’ di più è bene prenderlo e metterlo sulle proprie tavole.

Trota Conad: suggerimento per una ricetta da leccarsi i baffi

A tal proposito la stessa Conad ha lasciato in dote ai clienti un’indicazione piuttosto accurata di come poter cucinare utilizzando il prodotto in questione. Bastano quattro filetti e si può creare un qualcosa in grado provocare intense emozioni al palato. Sale, avocado, lime e guanciale (sempre rigorosamente Conad) sono gli altri ingredienti da utilizzare.

Alla fine ne verrà fuori un mix mare-terra con il filetto accompagnato dal tenero guanciale (che deve essere tassativamente croccante) e dall’avocado. Una sorta di accostamento perfetto e che grazie all’impiego di questi sani nutrienti griffati Conad può rendere perfetto il proprio pranzo o la propria cena.