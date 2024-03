Hai le scatolette di tonno in casa? Non buttarle via: hai un patrimonio tra le quattro mura | Guadagno strepitoso

Con queste scatolette in casa non sai di possedere una fortuna inestimabile. Trasforma questo oggetto in un vero reperto pazzesco.

Al fine di promuovere un ambiente più green, dove si cerca di evitare uno spreco eccessivo di carta, plastica e altri materiali, sin dalle scuole d’infanzia sono state promosse diverse iniziative a tutela della terra.

La raccolta differenziata rappresenta ormai uno dei primi mezzi per contrastare lo spreco e soprattutto lo scorretto smistamento di materiali e alimenti che fino a pochi anni fa venivano gettati tutti nella stessa pattumiera.

Raccogliere significa anche prendersi cura di qualcuno o di qualcosa. Sensibilizzare su questi temi sin dalla tenera età può essere sicuramente un modo per dare alle future generazioni la consapevolezza dei rischi derivanti dal gettare rifiuti in luoghi non consoni, talvolta anche di natura tossica.

Questo negli ultimi anni ha portato alla promozione di iniziative importanti, volute fortemente anche dal Parlamento europeo, al fine di proteggere e fornire linee guida anche alle varie Nazioni che ne fanno parte.

Oggetti da riciclare subito

Spesso in casa siamo soliti acquistare oggetti o utensili che, presi dalla fretta del momento, non ci fanno notare che le vere risorse sono già a nostra disposizione. Tutte quelle persone che preferiscono comprare bottiglie di plastica per bere acqua o altre bibite spesso potrebbero riutilizzare questi contenitori vuoti anche per creare un giardino ecologico. Esso potrebbe essere fatto di bottiglie ritagliate e colorate, oppure creare dei fiori che possono ornare sia un ambiente esterno che parti interne della propria abitazione.

Anche negli armadi, quando ritroviamo vecchie camicie anziché buttarle via o non sapere come riutilizzarle perché il nostro fisico è cambiato, ci sono diversi modi per evitare che finiscano nella spazzatura. Tra questi potrebbe esserci chi, abile nella cucitura, potrebbe creare delle borse a tracolla proprio con le camice resistenti che ben possono prestarsi a questo utilizzo.

Le scatolette per le piante

Passando ad uno degli alimenti spesso consumati, parliamo delle scatolette di tonno. Un alimento così importante anche nella dieta di ognuno di noi, spesso comporta che queste scatolette, spesso in alluminio, vengano gettate e non più riutilizzate.

In realtà, se lavate accuratamente, potrebbero diventare riutilizzabili per piantarci dentro dei semi e far nascere delle splendide piante, sia da tenere in casa sia da esporre all’esterno, come in un terrazzo o su un balcone. Amare la terra vuol dire anche riciclare, partendo proprio da questi piccoli gesti e fornendo gli esempi più giusti a tutti.