Amo la pizza ma sono a dieta: ora puoi mangiarla senza mai ingrassare | Annota la ricetta che non ti hanno mai svelato

Con questo metodo mangi sempre la pizza e non ingrassi. Annota tutto e smettila di avere un rapporto di odio con la bilancia.

Tra i piatti più amati dagli italiani, nella top 3 con pasta e sushi, spicca a pieno titolo anche la pizza. L’entrata a tutti gli effetti nel patrimonio dell’UNESCO dal 2017, la pizza sembra essere il piatto che, oltre ad essere apprezzato da tutti, grandi e piccini, sembra essere anche un modo giusto e conviviale per trascorrere del tempo insieme tra amici, parenti o colleghi di lavoro.

Organizzare delle cene aziendali o delle serate a tema con la pizza protagonista, sembrano essere le scelte più apprezzate dagli italiani. Da nord a sud, c’è chi la preferisce più verace, chi la gradisce più bassa o nella modalità che attualmente viene chiamata a canotto, ovvero quel bordo più alto.

Sembra però piacere davvero a tutti in base alla situazione legata soprattutto anche ad un fabbisogno calorico che gestito con correttezza può sicuramente essere favorevole anche a chi segue delle diete piuttosto rigide.

Infatti, nella dieta mediterranea è previsto che una volta alla settimana, salvo diete proteiche o a basso contenuto glicemico, poter cibare una pizza in compagnia preferendo quelle meno elaborate e soprattutto non troppo ricche di ingredienti aggiunti.

La scelta della farina

Ma esiste un modo che possa rendere la classica pizza ancor più leggera rispetto a quella a cui siamo tradizionalmente abituati a mangiare? La risposta è assolutamente sì. Ormai, con le varie esigenze alimentari di milioni di persone, sono nate diverse farine che garantiscono di poter preparare impasti di pizze con un alto contenuto proteico.

Ciò, quindi, può essere utile da inserire anche nei piani alimentari di chi segue diete con pochi carboidrati. Ovviamente, anche i condimenti devono essere ben misurati al fine di non andare a creare un dislivello tra proteine nell’impasto e troppi carboidrati ad ornare il risultato finale.

Rivolgersi ad uno specialista della salute

Aggiungere tra gli ingredienti sulla pizza delle patate, che siano fritte o cotte al forno, vuol dire andare ad aumentare il numero di carboidrati che erroneamente si pensa non essere presenti in questi prodotti. Quindi, se si vuole restare in forma e prestare sempre l’occhio di riguardo all’impasto della pizza, utilizzate farine ad alto contenuto proteico per evitare un’eccessiva assunzione di carboidrati.

In ogni caso, però, ancor prima di procedere con il fai da te, sarebbe sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista della salute o ad un nutrizionista che possa non solo indicare quale sia il piano alimentare più corretto per la persona, ma anche quali siano i prodotti consigliati in base alla propria condizione fisica. Non siamo tutti uguali ed è per questo che rivolgersi ad un esperto in medicina si rivela essere non solo la scelta più oculata ma anche quella più giusta per il nostro organismo.