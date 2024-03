Pasqua 2024 low cost, dove andare e cosa fare senza spendere una fortuna | Mete imperdibili in Italia e all’estero

Stai pensando ad un viaggetto per le vacanze di Pasqua, ma non hai un grosso budget a disposizione? Allora sei nel posto giusto! Ecco alcune idee per spostarsi senza spendere un capitale.

Le Vacanze di Pasqua sono alle porte e in tanti stanno valutando l’idea trascorrere questi giorni fuori porta, magari in compagnia della famiglia, degli amici, col proprio partner o da soli, per godersi un po’ di relax.

Certo, la recente impennata dei prezzi spaventa non poco, per cui, si è alla continua ricerca di vacanze low cost. Se anche tu stai pensando a concederti un viaggetto nel week end di Pasqua e Pasquetta, senza spendere un capitale, sei nel posto giusto.

Ecco qualche meta, piuttosto conveniente, in Italia e all’estero dove trascorrere questi giorni di festa.

Dove trascorrere le vacanze di Pasqua 2024 spendendo poco

Le vacanze pasquali sono, senza dubbio, una ghiotta occasione per una gita fuori porta, ma quanto ci costa? I recenti prezzi da capogiro potrebbero scoraggiare un po’, tuttavia, ci sono mete sia in Italia che all’estero, che permettono di fare una vacanza a basso costo.

Vediamo allora, dove trascorrere le vacanze di Pasqua e Pasquetta 2024, con o senza la famiglia.

Le mete più economiche in Italia e all’estero

Per fare un viaggetto a basso costo, delle mete da valutare ci sono le classiche città spagnole: Malaga, Valencia o Siviglia. Ma una buona soluzione potrebbe essere anche visitare Budapest, Praga o Lisbona. Per chi preferisce una vacanza di Pasqua al caldo può optare per mete come l’arcipelago delle Canarie o Marrakech, senza dimenticare l’incantevole isola di Malta. Chi, invece, vuole scoprire le meraviglie del nostro Belpaese, può prendere in considerazione le terme di Saturnia o scoprire le meraviglie dell’isola di Procida.

Un’idea perfetta per chi viaggia con i bambini, può essere soggiornare in qualche agriturismo in Toscana o valutare la possibilità di trascorrere una piccola settimana bianca in Val del Sole. Le vacanze pasquali 2024, potrebbero essere anche una ghiotta occasione per fare i primi giorni di mare, per cui, vale la pena considerare la Sicilia e le sue splendide isole o le bellissime spiagge della Sardegna. Insomma, le mete convenienti davvero non mancano, basta muoversi per tempo per avere maggiori possibilità di accaparrarsi l’offerta più conveniente. Prepara le valigie!