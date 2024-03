200.000 euro se ti trasferisci in questa città: si trova in Sicilia ed è uno schianto | Non è uno scherzo, affrettati prima che finisca tutto

In questa fase la Sicilia è una terra piuttosto propizia. Ecco un valido motivo per mollare tutto e trasferirti nella splendida regione.

La Sicilia è una terra dall’indiscutibile bellezza. In ogni suo punto c’è qualcosa da ammirare sia a livello naturale che a livello storico-artistico. Una terra dalle mille risorse che contempla mari, monte e addirittura un vulcano che fortunatamente non crea grossi disagi agli abitanti delle aree limitrofe e che durante le eruzioni regala uno spettacolo unico.

In estate e non solo sono molteplici i visitatori che fanno capolino nella regione situata nell’estremo sud dell’Italia e tanti ci lasciano davvero il cuore, tanto che se hanno la possibilità di poter investire cercano di acquistare una casa da poter sfruttare per le proprie vacanze o per realizzare un business.

Ovviamente bisogna saper scegliere i punti migliori dove in poco tempo si può arrivare al mare e al tempo stesso ci si può rilassare lontano dal frastuono delle aree che nei periodi di punta vengono prese d’assalto dai visitatori. Le opportunità non mancano ovviamente. È tutta una questione di scelte.

In questa fase però ci sono alcune mete che sono di gran lunga più fortunate delle altre visto che si sono verificati dei lieti eventi. Andiamo a scrutare quali sono nello specifico analizzando cosa è accaduto di così importante tanto da catalizzare le attenzioni dei media nazionali e non solo.

Sicilia: le fortunate vincite di quest’ultima fase

Come riporta Agipronews nell’estrazione di sabato 16 marzo a Siracusa sono stati vinti 216.000 euro grazie alla combinazione 6-10-37-62 sulla ruota di Genova e all’opzione Lottopiù. La medesima combinazione numerica ha portato ad una consistente vittoria anche a Modica in provincia di Ragusa.

In questo caso il gruzzoletto è stato di 129.750 euro. Ma non finisce qui. La Dea Bendata ha fatto capolino anche in un altro punto della regione, per l’esattezza a Camporotondo Etneo in provincia di Catania, dove nell’estrazione di venerdì 15 marzo sono stati vinti 23.750 euro.

Sicilia, il fenomeno delle case a 1 euro: dove acquistare

Chissà, magari questo è proprio l’anno fortunato della Sicilia e quindi chi già prova un forte sentimento per questa terra pur non essendoci nato potrebbe davvero farci un pensierino. D’altronde in questa regione ha preso forma oltre dieci anni fa il fenomeno delle case a 1 euro, che poi ha spopolato in tutta Italia.

Basta consultare il sito case1euro.it e vedere nel dettaglio in quali aree della Sicilia può essere più conveniente tentare l’affare. Infatti bisogna partire dal presupposto che spesso le abitazioni sono situate in zone dislocate rispetto ai principali centri e che bisogna avere un serio piano di ristrutturazione da rispettare tassativamente per poter ottenere il benestare del comune.