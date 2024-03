Maglie in pile: prima di metterle nel cassetto, lavale con questo trucco pazzesco e le ritroverai come nuove | Addio pelucchi

Con l’arrivo della Primavera e l’innalzamento delle temperature, arriva il momento di metter via i caldi maglioni invernali. Ecco come procedere per ritrovarli perfetti al prossimo inverno.

La Primavera è alle porte e le temperature iniziano pian piano a diventare più miti. Per questa ragione in queste settimane, molti si gettano a capofitto nel consueto cambio di stagione, per archiviare i capi invernali e dare spazio ai freschi abiti primaverili.

Ma come è meglio procedere per ritrovare sciarpe e cappelli di lana, oltre che cappotti e caldi maglioni in pile, impeccabili per il prossimo inverno?

Ebbene, oltre che riporli per bene in modo che non si rovinino è utile adottare alcuni accorgimenti per ritrovarli perfetti al ritorno dei primi freddi.

Cambio di stagione: come conservare i capi invernali

Il cambio di stagione non è un’operazione semplicissima, infatti, richiede una bella dose di pazienza e dedizione. Per non correre il rischio di ritrovare gli abiti invernali sgualciti o rovinati, è necessario dedicare al cambio di stagione tempo e cura. I capi invernali sono particolarmente delicati, per cui, meglio preferire un lavaggio a mano o comunque seguire l alla lettera le indicazioni riportate sull’etichetta del capo.

Per far sì che siano perfetti meglio assicurarsi che siano perfettamente asciutti prima di ripiegarli per bene negli scatoloni. Una buona idea potrebbe essere anche aggiungere un sacchetto profumato ai fiori di lavanda e chiodi di garofano che, oltre a regalare un delicato profumo, svolge un’azione tarmicida. Tra i capi più difficili da trattare, senza dubbio i maglioni in pile. Vediamo allora, cosa fare per ritrovarli impeccabili e senza gli odiosi pallini.

Maglioni in pile: come conservarli per ritrovarli impeccabili

Come per gli altri capi, il primo passo per avere dei maglioni in pile impeccabili il prossimo inverno è leggere e seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta. Una volta lavati, preferibilmente capovolti per evitare che la presenza di zip li rovini, vanno fatti asciugare con cura senza però stenderli, dunque, meglio su una superficie piatta.

Prima di riporli negli scatolini e metterli a riposo, potrebbe essere necessario eliminare anche i fastidiosi pelucchi. In questo senso, sarà sufficiente passare un colpo di rasoio (usa e getta) e successivamente un rotolo adesivo per eliminarli definitivamente. Un’altra buona mossa potrebbe essere svuotare completamente gli armadi e dare una rinfrescata, in questo modo avrai la certezza al 100% che i tuoi amati capi saranno pronti all’utilizzo per il prossimo inverno.