Mamma Angela prepara le melanzane con un ingrediente segreto, fa impazzire tutta la famiglia | Annota la ricetta: è semplicissima

Con questa aggiunta speciale le melanzane diventano ancor più buone. Un piatto gustoso, leggero ed economico: provare per credere.

L’Italia è sicuramente uno dei Paesi nel mondo dove la cucina sembra essere il cavallo di battaglia. Sono davvero tante le Nazioni che cercano di emulare piatti italiani con risultati più o meno sufficienti.

La cucina italiana, da nord a sud, ha delle tradizioni e ingredienti da far leccare i baffi non solo a chi vive nel Paese ma anche ai milioni di turisti che affollano le principali località durante tutto l’anno.

Non importa la stagione in cui si vive, che sia inverno o estate, questo non fa differenza. Le cucine degli italiani hanno sempre l’arma giusta da sfoderare anche nelle giornate più uggiose o con pochi ingredienti a disposizione.

Tra gli ortaggi più apprezzati per la vasta gamma di piatti che possono essere creati ci sono sicuramente le melanzane: arrostite, fritte, al forno, con pomodoro o con altri ingredienti tali da arricchire la pietanza, piacciono sia ai grandi che ai piccini.

Le diverse specialità

In modo particolare al sud Italia, variegate forme in cui vengono preparate come ad esempio la parmigiana di melanzane, la specialità a funghetti o a scarpone, sembrano regnare soprattutto come il piatto tipico da degustare nel fine settimana, in modo particolare la domenica.

Ora però, anche per questi piatti più sofisticati si cerca comunque di non perdere mai il tassello dell’alimentazione corretta e non eccessivamente calorica. C’è infatti un ingrediente che viene utilizzato al posto della mozzarella per dare più sapore alle melanzane.

La feta come ingrediente segreto

Stiamo parlando del formaggio feta che, a mo’ di cubetti o spalmata, sicuramente arricchisce questo piatto. Preparate al forno, con un filo d’olio e del pomodoro, potrebbe garantire un giusto apporto calorico senza però rinunciare al gusto e soprattutto a un bilanciamento completo. La feta, infatti, considerata come un formaggio a tutti gli effetti, abbinata al pomodoro che ricopre le melanzane, deve essere quindi il fiore all’occhiello per garantire gusto e qualità del piatto.

Cosa aspetti? Non rinunciare ai piatti variopinti e ricchi senza avere il terrore di mettere i piedi sulla bilancia. Attenzione però a non esagerare con le porzioni, infatti, questo ciò che frega sempre le persone a tavola è il quantitativo dei pasti.