Guadagna 10.000 con un piccolo giardino: non occorre manutenzione | Basta una firma e sistemi figli e nipoti

Lo sapevi che con un piccolo giardino puoi arrivare a guadagnare 10 mila euro? Basta una firma e assicuri un futuro migliore alla tua famiglia.

Grazie alla crescita esponenziale del settore fotovoltaico, i proprietari di terreni agricoli si ritrovano una ghiotta opportunità di guadagno, senza dover sostenere alcuna spesa.

Nel nostro Paese, infatti, le aziende specializzate sono alla ricerca di nuovi spazi per i loro impianti ed in alcuni casi cedere il proprio appezzamento può essere anche più remunerativo di una coltivazione intensiva.

Come spesso accade, la legge italiana prevede degli specifici requisiti da rispettare. Vediamo allora, quali sono i passaggi da seguire per affittare il proprio terrene per il fotovoltaico.

Come deve essere un terreno da affittare per il fotovoltaico

Come abbiamo anticipato, affittare il proprio appezzamento di terra ad un’azienda specializzata in fotovoltaico, può essere un ottimo guadagno extra. Tuttavia, è bene essere al corrente di cosa prevede la legge in Italia, al riguardo. Nello specifico, queste aree devono avere una serie di caratteristiche.

Innanzitutto, i terreni agricoli o industriali per essere adatti ad ospitare un impianto fotovoltaico, oltre ad avere una superficie pianeggiante (o se in pendenza avere un esposizione verso sud), deve partire da 1 ettaro. Inoltre, devono avere una stazione elettrica di alta o media tensione nelle vicinanze e non devono essere sottoposta a vincoli urbanistici, ambientali o di tutela del paesaggio. Oltre a soddisfare le caratteristiche che abbiano appena visto, per poter affittare un terreno per il fotovoltaico è necessario ottenere delle autorizzazioni. In questo caso, però, i proprietari non hanno alcuna incombenza burocratica, visto che le autorizzazioni vengono richieste dalle ditte specializzate.

Affittare un terreno per il fotovoltaico: quanto si guadagna?

Affittare un terreno per un impianto fotovoltaico può essere un ottima opportuni di intascare un significativo guadagno extra. Normalmente, su terreni agricoli o industriali, con pannelli solari installati a terra, si guadagna dai 2 mila ai 8 mila euro all’anno per ogni ettaro di terreno, per una durata minima di trent’anni. La quotazione è fortemente influenzata dalla regione di appartenenza e da altri fattori come la quantità di energia che è possibile produrre.

In più, l’affitto di terreni agricoli relativi a proprietà acquisite da almeno 5 anni non è soggetto a tassazione. Insomma, concedere un terreno per il fotovoltaico può essere un’operazione piuttosto vantaggiosa per sistemare figli e nipoti.