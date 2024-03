Diventa allenatore di calcio in Serie A: con la paghetta della nonna il corso sarà tuo | Sbrigati che stanno chiudendo le adesioni

Guidare una squadra di calcio è il sogno di diversi ragazzi appassionati di questo sport. Tutto quello che bisogna sapere per quanto concerne costi e requisiti

Diventare un calciatore è uno dei sogni della maggior parte dei bambini che da piccoli iniziano a giocare a calcio. C’è però chi guarda già oltre e magari è affascinato dalla carriera da allenatore. Un percorso altrettanto difficile che prevede vari step ed esami da superare tassativamente.

D’altronde non si tratta solo di una figura che si occupa degli aspetti tecnici e atletici, bensì anche di colui che scova e valorizza i nuovi talenti e che ha il compito di tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore che allena. Chi riesce ad abbinare tutte queste caratteristiche può avere una buona carriera e arrivare a grandi livelli.

Ma non è tutto. L’allenatore deve per forza di cose ottenere dei risultati in campo e per farlo è chiamato ad effettuare delle scelte che non sempre vengono apprezzate dai giocatori e dai tifosi. Per questo deve anche avere una forte tempra psicologica per poter far fronte a questo genere di situazioni.

Prima però è bene fare tutta la gavetta necessaria ed investire le proprie risorse energetiche ed economiche per intraprendere e completare una strada per nulla semplice. Andiamo quindi a scoprire tutti i passaggi previsti per poter lavorare in questo ambito e perché no magari arrivare nel paradiso della Serie A.

Come diventare un allenatore di calcio: requisiti e corsi

Il punto di partenza è un corso universitario, che può aiutare a sopperire all’eventuale assenza di esperienza di gioco e al contempo fornire delle conoscenze che possono essere utilissime durante la propria carriera. In tal senso i percorsi più affini sono “Scienze delle attività motorie sportive” e “Scienze e tecniche avanzate dello sport”.

Successivamente è bene iscriversi al corso da Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D) che consente di allenare fino alla Serie C femminile e all’Eccellenza maschile. Per allenare le squadre giovanili serve invece la Licenza C e quel punto si può proseguire la formazione con il corso Uefa A e il corso Uefa Pro (che sono le vette massime).

Quanto costano i vari corsi per diventare allenatore

Per quanto concerne i costi da sostenere, partendo dalla Licenza D, è necessario versare una somma di 660 euro che include anche la quota d’iscrizione all’Albo dei Tecnici. Il corso che lascia in dote la Licenza C costa invece 720 euro e anche in questo caso è comprensiva dei costi di iscrizione al sopracitato albo.

Decisamente più onerosi i corsi di Uefa A e Uefa Pro. Il primo prevede una quota di 2.500 euro mentre il secondo addirittura di 8.000 euro. Quest’ultimo però ha posti limitati ed è avvantaggiato chi ha avuto esperienza come allenatore o calciatore in campionati come la Serie A e la Serie B.