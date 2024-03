Uovo di Pasqua Deluxe Lidl, non hai idea di chi lo produce | Vende lo stesso prodotto al doppio del prezzo: eccellenza italiana

Andiamo a scoprire da quale prestigiosa azienda dolciaria italiana chi viene prodotto l’Uovo di Pasqua Deluxe Lidl. Si tratta di qualcosa di incredibile

La Pasqua è sempre più vicina e con lei la corsa all’uovo che negli ultimi anni sta diventando sempre più oneroso. D’altronde tra conflitti internazionali e la derivante crisi, i costi di produzione stanno pian piano arrivando alle stelle. Per questo, per poter regalare un uovo ad amici e parenti e bene farsi due conti.

Ciò però non deve andare ad intaccare la qualità in nessun modo. Il cioccolato deve essere buono altrimenti si rischia di fare una brutta di figura e di spendere (seppur di meno) senza troppo senso. Le uova dei grandi marchi ovviamente hanno una quotazione maggiore, anche perché al loro interno propongono delle soprese carine ed in grado di mettere d’accordo grandi e piccini.

L’ideale è farsi un giro preventivo per i vari negozi in modo tale da poter comparare i prezzi e poi sciogliere il nodo in un secondo momento. Partendo con un po’ di anticipo si può fare tranquillamente questo lavoro evitando così di vivere l’affanno di non fare in tempo e di dover ripiegare su seconde scelte.

Una buona possibilità in tal senso la propone la Lidl con il suo Uovo di Pasqua della linea Deluxe. Anzi, sono due le uova tra cui poter scegliere. Andiamo a scoprire quali sono le tipologie e i formati e soprattutto quale inaspettato marchio di prestigio c’è dietro la loro produzione.

Uovo Pasqua Deluxe Lidl: chi lo produce

Leggendo bene sull’etichetta infatti si può chiaramente evincere che le Uova di Pasqua Deluxe Lidl sono realizzate dall’azienda dolciaria piemontese “La Suissa” che produce cioccolato nelle sue fabbriche di Arquata Scrivia dal 1981 (provincia di Alessandria). Un particolare di non poco conto insomma.

Si può scegliere tra l’uovo classico da 350 grammi a 7,99 euro e quello al cioccolato bianco con granella di pistacchio e mandorle a 8,99 euro. Quest’ultima versione è decisamente apprezzabile visto che oltre al già delizioso mix di frutta secca quest’anno è stata aggiunta anche la crema di pistacchio.

Quanto costano i prodotti de “La Suissa”: il raffronto

Il tutto a prezzi piuttosto modici visto il mercato e visti i prezzi che notoriamente propone “La Suissa” per i prodotti del suo marchio. Solitamente infatti le uova di pasqua di quest’azienda valgono almeno il doppio, il che la dice lunga su come sia strano e controverso questo settore.

Quindi acquistando le Uova di Pasqua Deluxe della Lidl si può ottenere un grandissimo risparmio, senza dover rinunciare alla qualità che di fatto rimane la medesima. È solo una questione di lungimiranza che bisogna saper per forza di cose applicare in questa fase decisamente dispendiosa da un punto di vista economico.