Richiesta urgentissima del ministero: 460 posti, anche per chi ha soltanto il diploma | Le domande sono in scadenza

Un importante ministero ha aperto due nuovi concorsi validi anche per chi ha solo il diploma. Tutti i dettagli in merito alla ghiotta opportunità

Il posto fisso ormai non esiste più o meglio è merce sempre più rara. Molte persone lo inseguono non appena terminati gli studi universitari e nella migliore delle ipotesi lo raggiungono dopo molti anni. Una delle vie migliori per arrivarci sono sicuramente i concorsi pubblici che una volta superati possono garantire una certa stabilità.

Al tempo stesso però non sono così semplici visto che la concorrenza è tanta e le prove da superare sono abbastanza impegnative. Inoltre bisogna capire quando ci si può candidare o meno visto che ognuno richiede delle particolari conoscenze e competenze. Sotto questo punto di vista in questa fase è piuttosto in auge un concorso indetto dal ministero dell’Agricoltura.

Il primo aspetto da rimarcare è che si tratta di un’opportunità a tempo indeterminato e che sono diversi gli sbocchi professionali visto che riguardano le aree amministrative, tecniche e di ispezione. I posti in totale sono 462 e sono ripartiti in base a varie aree. Prima di addentrarci nei dettagli è bene specificare però un particolare punto.

Pur trattandosi di un posto ministeriale non è necessario essere residenti o domiciliati a Roma. Nel caso si venga da altre parti d’Italia si può contemplare l’ipotesi di richiedere dei ruoli di ispezione che si possono svolgere anche in altre località dello stivale. Per tutte le altre info è bene consultare il bando ufficiale presente sul sito dell’apposito ministero.

I due concorsi per il ministero dell’Agricoltura

Nel dettaglio il primo bando prevede l’inserimento di 374 risorse da destinare all’area funzionale (112 posti) e alla sezione Sezione ICQRF (262 posti). I primi svolgeranno diverse mansioni tra cui funzionari agrari forestali, amministrativi contabili, amministrativi giuridici, informatici, linguistici e per la comunicazione, tecnici ambientali, idraulici, meccanici e veterinari.

I secondi invece avranno un ruolo prevalentemente ispettivo. Per quanto concerne gli 88 posti rimanenti 65 riguardano ruoli come assistente amministrativo contabile, tecnico informatico e agrario forestale e 23 saranno dati ad assistenti ispettori di laboratorio e amministrativi contabili

Domanda, procedura di selezione e valutazione dei titoli

Il processo di selezione prevede una prova scritta di 40 domande a risposta multipla da concludere in 60 minuti. Qualora si riesca ad andare avanti è previsto un orale che di fatto è una sorta di colloquio interdisciplinare. A questi due esami in cui bisogna tassativamente ottenere almeno 21/30 si aggiunge la valutazione dei propri titoli di studio.

In questo caso si può totalizzare un massimo di 10 punti e per forza di cose vengono premiati maggiormente lauree e master. Ciò non significa che chi ha solo il diploma non possa partecipare. Ovviamente deve giocarsi le sue carte tramite le prove scritte e orali e sperare di raggiungere il massimo del punteggio o quasi.