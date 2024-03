Sei alla ricerca di una casa? Acquista oggi e ti arriva il regalone da Intesa | Tassi ai minimi storici solo per tre giorni: la promo sta per terminare

Chi è alla ricerca di una nuova casa da acquistare, farebbe bene a muoversi in fretta e approfittare dei tassi ai minimi storici offerti da Intesa.

I recenti ribassi dei tassi dei mutui aprono nuove possibilità di avere un mutuo al 100 per cento più vantaggioso, soprattutto, quelli a tasso fisso che garantiscono stabilità durante il corso di tutto il finanziamento.

Sono diversi gli istituti di credito convenzionati con il Fondo di Garanzia Prima Casa che, dunque, consentono ai giovani di procedere all’acquisto di una casa anche senza avere un budget iniziale.

Questo tipo di finanziamento, però, è rivolto esclusivamente ad alcune categorie, vediamo chi vi può accedere e quanto conviene con Intesa.

Bonus Casa under 36: a chi spetta

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il rifinanziamento del Fondo prima casa, anche detto “Fondo Consap”, che permette ai giovani di accedere ad un mutuo al 100 per cento. Tuttavia, il beneficio è riservato ai giovani di età non superiore a 36 anni e con ISEE pari o inferiore a 40 mila euro. Il Fondo Consap, inoltre, è una garanzia che può essere applicata ai mutui con un valore massimo di 250 mila euro, coprendo il 100 per cento del valore immobiliare.

Negli ultimi mesi, l’impennata dei tassi e del costo delle case hanno, senza dubbio, annichilito i tanti benefici del Bonus Casa Under 36, costringendo tanti giovani a rimandare i loro progetti per il futuro. Tuttavia, pare che poco alla volta le cose stiano cambiando in meglio, così che anche il mutuo 100 per cento sta tornando ad essere vantaggioso.

Mutuo 100%: i vantaggi di accenderlo con Intesa

Se negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento dei tassi di interesse, recentemente, sembra che le cose stiano lentamente cambiando in meglio. Per cui, accendere un mutuo al 100 per cento sta tornando ad essere vantaggioso. In particolare, la proposta Intesa sembra essere parecchio allettante.

Ipotizzando un mutuo giovani green con un importo di 200 mila euro al 100%, con durata trentennale, a tasso fisso, per l’acquisto di una prima casa si ottiene una rata mensile di poco più di 800 euro (816,48 euro per la precisione). Stessa rata mensile e stesse condizioni, nel caso di mutuo Giovani Fondo di Garanzia Prima Casa. Va specificato, però, che attualmente, a differenza del passato, la Manovra 2024 ha di fatto eliminato alcuni vantaggi ai quali potevano accedere i giovani all’acquisto della prima casa. Nello specifico, non è più prevista l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta ipotecaria, dall’imposta catastale, dall’imposta sostitutiva per i mutui finalizzati all’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa.