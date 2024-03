Gratis il nuovo modello 730: con questo trucco puoi dire addio al tuo commercialista | Hai solo un giorno di tempo

Da quest’anno la procedura per la dichiarazione dei redditi cambia radicalmente rispetto al passato. Ecco quali sono le principali novità

Come ogni anno anche nel 2024 è scattata la corsa per consegnare in tempo la propria dichiarazione dei redditi. Entro il 30 settembre deve essere tutto pronto in modo tale da essere in regola con il Fisco. Solitamente questa prassi viene sbrigata tramite il noto modello 730 che quest’anno può essere presentato a partire dall’11 maggio.

Attenzione però. Quest’anno si può usufruire di una nuova opportunità che è stata istituita in via sperimentale. Ad annunciarla è stato direttamente il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Ma di cosa si tratta? Può semplificare la vita dei contribuenti? A quanto pare si.

Infatti, per dipendenti e pensionati sarà possibile inviare la propria dichiarazione dei redditi attraverso un apposito questionario senza doversi rivolgere necessariamente ad un commercialista o ad un CAF che solitamente svolgono questo ruolo per le persone che effettuano la dichiarazione.

Trattandosi di una fase embrionale per quest’anno l’opportunità si affiancherà al precedente metodo. Quindi, chi non ha troppa dimestichezza con la tecnologia non deve preoccuparsi, può tranquillamente espletare la pratica come ha sempre fatto fino ad ora senza nessun tipo di stravolgimento.

Dichiarazione dei redditi: procedura guidata online

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un questionario precompilato abbastanza semplice ed intuitivo. Ogni soggetto potrà verificare ed eventualmente integrare le informazioni proposte dal Fisco. Di fatto basta rispondere alle domande modificando eventuali incongruenze.

L’obiettivo è quello di rendere più semplice la procedura, ma chiaramente si tratta di una questione meramente soggettiva visto che chi non è per niente avvezzo con pc e strumenti simili potrebbe incontrare notevoli difficoltà durante la compilazione. Probabilmente per questo non è ancora andato in pensione il vecchio 730.

Il 730 non va in archivio: chi vuole può ancora utilizzarlo

Almeno per il 2024 c’è ancora la possibilità di poter scegliere quale sistema utilizzare, poi si vedrà. La sensazione è che si vada sempre più verso il digitale con buona pace di chi non è in grado di farlo in maniera autonoma. Novità in vista anche per le partite Iva con il debutto della precompilata per loro. Finora riguardava solo le persone fisiche.

Insomma uno scenario piuttosto innovativo in cui al momento possono ancora coesistere il vecchio con il nuovo. Una transizione doverosa che è volta a guardare al futuro. In caso di dubbi e chiarimenti è bene consultare sempre il sito dell’Agenzia delle Entrate prima di inoltrare la dichiarazione.