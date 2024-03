Richiesta immediata Conad: “500 posti liberi” | Serve il diploma e lo stipendio è altissimo

Se stai cercando lavoro e hai un diploma puoi accedere a una delle 500 posizioni lavorative aperte da Conad lo stipendio è alle stelle

Un’opportunità da non perdere alla Conad, ricercati 500 nuovi dipendenti con urgenza. La catena di supermercati è famosa in tutto il Paese per la qualità dei prodotti e la varietà offerta oltre alla convenienza di molti articoli. La continua espansione dei supermercati del marchio su tutto il territorio richiede immediate assunzioni di personale con diverse qualifiche.

La cooperativa è pronta ad assumere oltre 500 persone da posizionare in diverse regioni e con compiti molto vari e adatti a tutte le competenze. La Conad conta più di 65 mila dipendenti e ne richiede sempre di più. Se sei interessato a far parte di questo grande gruppo commerciale leader del settore GDO, non devi fare altro che trovare il ruolo che più si addice alle tue capacità ed esperienza.

Una volta individuato il posto di lavoro che si adatta alla tua persona, puoi intraprendere una carriera lavorativa all’interno di una delle più note catene di supermercati in Italia. Per riuscirci, però, devi prima inviare la tua candidatura e poi superare le selezioni per accedere al lavoro che puoi svolgere. Se vuoi sapere come fare, continua a leggere questo articolo.

Lavorare con Conad Italia, sono 500 i posti di lavoro disponibili

L’impegno è fondamentale per entrare a far parte di una catena di punti vendita della GDO che gode di notorietà e affidabilità tra i consumatori. Conad sta cercando operatori a diverso livello e preparazione per poter ampliare la sua capacità di soddisfare la richiesta di nuovi negozi, supermercati, ipermercati e centri commerciali del brand.

Lavorare per un marchio così importante è un prestigio per i dipendenti che sanno di entrare a far parte di un progetto nato anni fa sviluppandosi a una velocità inaspettata. Fu Claudio Ribeca, presidente e fondatore del Gruppo CR S.p.A. a creare questo impero dopo aver lavorato in una piccola realtà. Si tratta di un Alimentari che il giovane imprenditore ereditò dal padre, era il 1987 quando decise di non volersi fermare al piccolo negozio. Fu così che nacque la catena di supermercati che tutti conosciamo.

Come entrare a far parte di Conad, assunzione immediata

Per entrare a far parte di un’azienda sicura e ben sviluppata, è sufficiente che apri il portale ufficiale di Conad. Da qui puoi selezionare la pagina dedicata alle nuove assunzioni cliccando su Lavora con Noi. Fatto questo trovi diverse opzioni: Lavora in sede, Lavora in negozio, Posizioni aperte. Scegli quella che più si addice a ciò che stai cercando e scopri quali sono i requisiti richiesti.

Nella sezione Posizioni aperte, trovi diversi ruoli che devono essere coperti per rispondere alle nuove necessità dell’azienda. Seleziona Segreteria, Front Office, Centralino, Esperto reparto Ittico, o altre tipologie di lavoro. E compila il form per essere selezionato e chiamato per un colloquio.