9600 euro sul tuo conto corrente per questo bonus: l’Inps paga in unica soluzione | Solo per una categoria prestabilita di genitori

Bonus genitori che hanno i requisiti per ricevere un aiuto economico particolare per aiutarli a mantenere i figli e una vita dignitosa

Un contributo economico studiato appositamente per una speciale categoria di genitori che si possono trovare in, particolare, difficoltà economica. Inoltre riguarda alcuni periodi specifici in quanto riguarda alcune situazioni familiari che si vengono spesso a creare involontariamente. In queste condizioni, chi ha i figli a carico, può faticare a prendersene cura andando a lavorare e dovendo sostenere tutte le spese.

Si tratta di un contributo che viene versato a genitori soli e senza alcun sostentamento aggiuntivo. Il contributo può arrivare fino a 9.600 euro se sono presenti i requisiti necessari per richiederlo e ottenerlo. A versare tale somma è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale che riceve le richieste delle famiglie, analizza il reddito complessivo e altri dettagli.

Una volta eseguiti tutti i controlli necessari, l’Inps conferma la possibilità di ricevere il contributo economico. Questo viene versato tramite pagamento mensile inviato direttamente sul conto corrente dal titolare del Bonus genitori. Ma quali sono i requisiti necessari e a quale titolo è possibile ricevere l’aiuto di 9.600 euro? Ecco le risposte che cercavi.

Bonus genitori separati, requisiti e domanda

Un aiuto concreto viene versato dall’Inps alle persone che hanno contratto un matrimonio da cui sono nati dei figli. La coppia sposata che in seguito si separa, si trova ad accudire i figli che vengono affidati ai genitore in modo esclusivo o congiunto. Il genitore che tiene con se i figli e risulta più economicamente più debole, ha diritto a ricevere il mantenimento fino a che i figli non sono maggiorenni, solitamente.

E se chi deve versare tale contributo non lo fa? I motivi possono essere molti, più o meno giustificati, ma resta il fatto che chi deve mantenere i figli si trova in difficoltà. Per questo motivo è stato istituito un assegno mensile a sostegno dei genitori separati che non ricevono il mantenimento per i figli. Lo stesso vale per coloro che ricevono solo una parte del versamento mensile per i figli da parte del secondo genitore.

A quanto ammonta il bonus genitori, la cifra è molto alta

Per ottenere il versamento Inps di 800 euro mensili, bisogna inviare una domanda per via telematica. Per farlo si deve aprire il portale ufficiale e compilare l’apposito form con tutti i dati e la documentazione richiesta. Il Bonus genitori separati, divorziati e o non conviventi, è una misura economica che supporta le famiglie con figli di cui la madre e il padre non convivono nella stessa abitazione per avvenuta separazione legale o di fatto.

L’importo che si può ottenere è pari a una cifra massima di 800 euro suddivisa in 12 mensilità. La somma totale di 9.600 euro viene versata in unico bonifico direttamente sul conto corrente del beneficiario. L’Inps si impegna in tal senso fino a che c’è disponibilità di risorse nel fondo istituito appositamente dalla legge che si occupa di famiglie con figli e genitori separati.