Non pagherò mai più il canone della carta di credito: richiedi subito il passaggio al piano standard, è tutto gratis | Affrettati che la promo scade giovedì

Nell’era digitale che stiamo vivendo è sempre più presente e indispensabile l’uso della carta di credito e i costi si possono annullare

Acquisti spesso online oppure preferisci comprare nelle attività commerciali fisiche? Qualunque sia la tua scelta, utilizzare il pagamento digitale rende tutto più semplice e veloce. Non avere denaro contante nel portafoglio non è più un problema, con una semplice, leggera e poco ingombrante carta di credito puoi pagare qualsiasi prodotto o servizio senza problemi.

La carta di credito, inoltre permette di tenere traccia di tutti i pagamenti fatti che risultano nell’estratto conto mensile. In questo modo è più facile rendersi conto delle entrate e delle uscite senza perdere più il conto e senza più impazzire per capire “dove sono finiti i soldi”. La carta di credito ha molti vantaggi ma anche un costo di gestione che, seppure basso, incide nell’economia domestica.

Questo costo ora si può abbattere totalmente grazie a una promozione attuata da un noto Istituto bancario che garantisce un servizio eccellente. Tutto questo senza alcun costo applicato al conto dei titolari di carte di credito. La banca che ha emesso la promozione è conosciuta in ogni parte del mondo per la sua affidabilità e i numerosi vantaggi che offre, tra questi anche quelli per l’utilizzo delle credit card.

Carta di credito a costo zero, ora si può

L’era moderna è caratterizzata dal digitale diffuso in ogni campo e in ogni settore, primo fra tutti quello bancario e dei pagamenti. Non parliamo di affari di alta finanza, ma degli acquisti che fai ogni giorno online e anche dal negozietto sotto casa. Tutti conosciamo e utilizziamo i pagamenti digitali per comprare prodotti ma anche per pagare servizi, ad esempio il Taxi o il servizio di consegna a domicilio di pasti e spesa.

Le carte di credito sono nelle tasche di tutti, anche nella tua. Comode e leggere, basta un piccolo e apposito portafoglio o portacarte per averle sempre con se anche se si esce in pantaloncini e t-shirt. Piccolo ingombro ma grande utilità. Oggi la banca ha deciso di emettere una promozione carte di credito ING a costo zero, il conto arancio dell’Istituto bancario di origine olandese è già noto al grande pubblico ma non tutti conoscono questa promozione.

Come ottenere l’azzeramento del costo della carta di credito

Per ottenere questo vantaggio e non pagare più il canone mensile è necessario, però, raggiungere un obiettivo. Ovvero utilizzare la carta di credito ING spendendo almeno 500 euro mensili solo in questo modo si può avere un azzeramento della quota mensile prevista per la gestione della carta. Per raggiungere tale quota sono validi sia gli acquisti online che nei negozi fisici.

Inoltre è possibile rateizzare il pagamento degli acquisti effettuati applicando l’uso del servizio Pagoflex. Bisogna anche sapere che non vengono ritenuti validi i prelievi di denaro contante presso gli sportelli ATM ma solo i pagamenti digitali tramite Pos o sito web.