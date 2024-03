Assicurazione auto a 50 euro? Oggi è possibile: la rivoluzione riguarda anche te | Sbrigati che la promo sta per scadere

Per chi trova l’assicurazione auto un peso insostenibile c’è una soluzione molto comoda per pagare pochissimo di RC auto. Ecco la rivoluzione Prima.

Per utilizzare un’automobile è necessario che sia coperta da una polizza assicurativa. L’assicurazione auto è un documento obbligatorio per legge, dunque, circolare sprovvisti vuol dire rischiare di incappare nelle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Tuttavia, i costi richiesti per l’RC auto aumentano di anno in anno diventando sempre più insostenibili per le famiglie italiane. Secondo le statistiche, le polizze auto stanno aumentando mediamente del 7,8% ogni anno. Un incremento significativo che mette a repentaglio la possibilità per molti di sostenere questa spesa.

Ecco perché in molti sono alla ricerca di soluzioni alternative per assicurare la propria auto senza svuotare il portafogli. La rivoluzione arriva da Prima Assicurazione, vediamo di cosa si tratta.

RC auto: la soluzione di Prima Assicurazioni

A causa dei continui rincari delle assicurazioni RC Auto, i portafogli degli italiani continuano a subire duri colpi. Per molti, sostenere la spesa per coprire la propria auto con polizza assicurativa è diventato un vero e proprio salasso.

Per tale ragione, in molti sono alla ricerca di una valida e più economica alternativa, per assicurare la propria auto senza svenarsi. La soluzione arriva proprio da Prima Assicurazioni che consente ai propri clienti di pagare il premio della polizza a rate.

Assicurazione auto a rate: con Prima è possibile

Per sostenere gli automobilisti nella lotta all’impennata dei costi delle polizze assicurative, Prima Assicurazioni ha pensato di attivare un nuovo metodo di pagamento del premio della polizza. Nello specifico, la compagnia propone ai propri clienti di spalmare l’importo dovuto su 12 rate, in modo da rendere meno gravoso l’impegno. Prima Assicurazioni consente il pagamento in 12 rate, senza finanziamento ne costi aggiuntivi. Attivare questa modalità di pagamento è molto semplice, basta sostituire l’opzione “unica soluzione” con quella 12 rate, al momento dell’emissione della polizza. Non c’è necessità di attivare pratiche.

Una volta scelta l’opzione di pagamento a rate, si pagherà mensilmente la rata calcolata. Il pagamento può avvenire con carta di credito oppure con PayPal. Ovviamente, l’importo da pagare varia in base alle garanzie incluse nella polizza come, ad esempio, l’aggiunta del Furto e Incendio o dell’Assistenza stradale. Ad ogni modo, è possibile calcolare gratuitamente un preventivo direttamente dal portale web Prima, sarà sufficiente inserire il numero di targa. In pochi secondi si avrà l’importo e le condizioni dell’assicurazione.