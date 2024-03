Truffa regali di Pasqua, i criminali non si fermano: se apri questo pacco è la fine | Attento a non farti rovinare la vita

L’arrivo della Pasqua ha riportato in auge una truffa di cui molti malviventi si erano già serviti negli anni passati. A cosa bisogna fare attenzione

La Pasqua dovrebbe essere una festa di pace e riconciliazione, ma per qualcuno è anche l’occasione per prendersi gioco del prossimo e per compiere i propri loschi piani. Infatti questi malviventi ne approfittano per cercare di far cadere nella loro trappola i poveri malcapitati di turno.

Al passo coi tempi il “teatro” in cui avviene tutto ciò è la rete o meglio i social network di cui gli utenti non riescono più a fare a meno. Nello specifico una delle truffe più pericolose di questa fase che precede le festività pasquali sta circolando su Whatsapp e si avvale di un prodotto che molte persone si scambiano come augurio.

Attenzione però. La minaccia può materializzarsi anche attraverso l’email e gli sms. Quella che in apparenza può sembrare solo una semplice promozione in realtà è una vera e propria trappola che può essere davvero deleteria. Infatti il rischio è di consegnare i propri dati bancari agli hacker che a quel punto possono usarli a loro piacimento.

Insomma, non resta che capire i dettagli di questo diabolico piano che purtroppo con l’arrivo della Pasqua sta tornando a mietere vittime. Prima di addentrarci nei particolari è bene sapere che ogni qualvolta ci si ritrova dinanzi ad un messaggio di “promozioni” o addirittura “regali” in apparenza troppo convenienti è sempre meglio diffidare.

Truffa cesta Ferrero: cos’è e in che modo si compie

L’imbroglio riguarda la possibilità di poter avere in regalo delle ceste Ferrero. Dunque l’obiettivo è attirare le persone tramite il grande marchio. Ovviamente nulla di tutto ciò è vero e la nota azienda ha più volte ribadito la sua estraneità ai fatti. Tutto parte dal solito link che una volta cliccato porta ad un sondaggio relativo ai prodotti Ferrero.

Di primo impatto il sito seppur fake appare piuttosto reale. Alla fine vengono richiesti i dati personali e bancari che servono per poter dare un piccolo contributo per la spedizione del premio (che ovviamente non avverrà mai). E se ciò non bastasse al termine dell’operazione si raccomanda di far girare il link tra i propri contatti.

Come difendersi dal losco raggiro

Purtroppo però se vengono eseguiti tutti i passaggi i criminali possono avvalersi del denaro in giacenza sui conti delle povere vittime e usarli per fare acquisti onerosi o per trasferirli su conti esteri. Il rischio di ritrovarsi senza i propri risparmi è talmente alto che è meglio prestare la massima attenzione.

La prima cosa da tenere a mente (e anche la più importante) è quella di non cliccare mai link sospetti per nessun motivo. Qualora invece il danno sia già fatto è fondamentale chiamare immediatamente la propria banca per bloccare subito il conto corrente. Prima si agisce più alte sono le possibilità di non perdere troppi soldi.