Scopri la sorpresa dell’uovo di Pasqua prima di acquistarlo: con questo trucco freghi il negoziante | Le stanno togliendo dal mercato

Ci sono alcune uova di cioccolata piuttosto gettonate sul mercato in cui è possibile conoscere in anticipo la sorpresa all’interno. Ecco il trucchetto

Alzi la mano chi non ha mai provato a capire cosa ci fosse all’interno dell’uovo di Pasqua prima di aprirlo. Soprattutto da piccoli questo genere di attività ha accompagnato ogni periodo antecedente la celebre festività. Per forza di cose alle volte si indovinava e altre no. Ma se vi dicessero che esiste un metodo infallibile per capirlo ci credereste?

Di primo impatto può sembrare una delle tante bufale che si incontrano al giorno d’oggi in giro per il web, ma in realtà in questo caso esiste un fondo di verità. Nello specifico però riguarda uno specifico uovo di Pasqua che piace tanto sia ai bambini (per le sorprese) sia ai grandi (per la qualità del cioccolato).

Si tratta dell’uovo della Kinder che come ogni anno si preannuncia tra i più acquistati dell’intero panorama. Con la sua doppia faccia marrone all’esterno e bianca all’interno è un vero grande classico della Pasqua italiana. Il cioccolato al latte che si scioglie in bocca di fatto non ha eguali così come le sorprese.

Quest’ultime sono sempre riconducibili a dei personaggi in auge come quelli della Disney o dei principali film per bambini. Quest’anno tra le possibilità ci sono anche le Barbie e Star Wars. Ed è qui che l’interrogativo torna ad echeggiare: come capire cosa c’è nell’uovo di Pasqua senza aprilo? Ecco il metodo semplicissimo.

Il metodo che aiuta a “capire” la sorpresa che c’è all’interno dell’uovo Kinder

Il tutto è strettamente correlato al peso dell’uovo. La Kinder come ogni anno ha lanciato sul mercato vari formati che differiscono anche per quanto concerne le soprese. Stando alla spiegazione di alcuni utenti di TikTok non resta che pesare l’uovo sulla bilancia per capire cosa si cela all’interno.

Partendo dalle dimensioni dei vari formati di cioccolato che sono riportate sull’etichetta, si può risolvere l’enigma. In pratica se a parità di quantitativo di cioccolato il peso cambia allora significa che all’interno c’è una sorpresa piuttosto che un’altra. Fino a qui può sembrare tutto abbastanza banale, ma c’è un particolare che rende il tutto decisamente più interessante.

Vuoi sapere cosa c’è all’interno dell’uovo? L’infallibile guida su TikTok

Sul noto social network stanno infatti spopolando dei video in cui ogni sorpresa viene abbinata al peso dell’uovo così da poter andare a colpo sicuro prima dell’acquisto. Tanto, per pesarlo basta recarsi un attimo al reparto ortofrutta. Ad esempio l’uovo GranSorpresa Maxi “Teen” contiene le sorprese ispirate alla Serie Tv “Stranger Things”.

Trattasi del formato media dal costo di 14,99 euro. La cioccolata pesa 220 grammi e si può arrivare fino a 375 grammi per l’uovo che contiene la cassetta di Will, a 390 grammi per la cabina e a 420 grammi per il demogorgone. Discorso simile per quanto concerne le uova con le sorprese delle principesse Disney. Insomma, provare per credere.