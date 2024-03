1.000 euro solo se studi: ora spetta anche a te il regalino dello Stato | Se sei nella lista li avrai immediatamente

Per quest’anno sono previsti una serie di incentivi e benefici per gli studenti. Le misure vanno dalle agevolazioni per gli affitti di immobili, alle tasse universitarie e così via. Di seguito tutte le novità per il 2024.

Sono diversi i bonus studenti attivi per quest’anno, ovvero, le agevolazioni e gli aiuti riconosciuti a chi è impegnato nello studio.

Gli incentivi e i benefici variano a seconda del tipo di scuola frequentata (scuola dell’infanzia o asilo, di 1° e 2° grado, licei o Università) e, chiaramente, gli importi riconosciuti sono diversi in base alle specifiche fasce ISEE o di reddito a cui i richiedenti appartengono.

Vediamo allora, quali sono i bonus studenti attivi nel 2024 e a chi spettano.

Quali sono i bonus studenti 2024

Il primo aiuto concreto per chi studia e per le loro famiglie è il bonus libri scolastici. Si tratta di aiuto riconosciuto sotto forma di contributo economico, voucher o agevolazione erogato dalle Regioni italiane, in favore delle famiglie che devono sostenere le spese per l’acquisto dei libri di scuola. Essendo di competenza locale, gli importi e le condizioni variano in base anche alla Regione di residenza.

Un altro interessante bonus, riguarda gli studenti universitari. Si tratta dell’esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuo riconosciuto agli studenti che appartengono ad una famiglia con ISEE non superiore a 22 mila euro. L’esonero viene riconosciuto in misura parziale anche a chi ha un ISEE compreso tra 22 mila e 30 mila euro e decresce dall’80 al 10 per cento in base alla fascia ISEE definite nel decreto. Viene anche chiamata “no tax area università”.

Bonus studenti 2024: gli aiuti previsti

A partire dal 1° gennaio 2024 è attivo anche il Bonus Cultura, un contributo destinato ai nati nel 2005 appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 35 mila euro. Inoltre, è prevista la Carta del Merito che viene riconosciuta agli studenti eccellenti diplomati con il massimo dei voti. I due benefici possono essere cumulati ed hanno un importo di 500 euro ciascuno.

Con la Legge di Bilancio 2024 è stato stanziato, inoltre, il cosiddetto “bonus 1.000 euro Erasmus”, introdotto con lo scopo di finanziare borse di studio riconosciute agli studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità in base a specifiche convenzioni. E’ prevista l’erogazione di 1.000 euro per un totale di 10 mila studenti. Non va, poi, sottovalutata la possibilità di usufruire di sconti sull’affitto riconosciuto a chi studia lontano da casa. Nello specifico, l’incentivo economico è rivolto a chi studia in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km e comunque in una Provincia differente, sia per scuole pubbliche che per scuole paritarie private.