Richiesta urgente Primark: porta a casa subito 1.500 euro al mese | Ti basta il diploma per l’indeterminato: candidati entro 24 ore

Il noto brand di abbigliamento è alla ricerca di personale per una specifica mansione. Le posizioni sono aperte su tutto il territorio nazionale

Scrutare le offerte di lavoro è una pratica piuttosto comune per tutti coloro che sono in cerca di un impiego. Non sempre però è semplice trovare delle opportunità soddisfacenti e che facciano al proprio caso. Per questo la ricerca per molte persone può rivelarsi anche piuttosto lunga.

Alle volte non soddisfa la mansione in altre è la paga il problema, fatto sta che al giorno d’oggi quando si cerca un nuovo lavoro bisogna mettere in preventivo una serie di difficoltà oggettive dovuta soprattutto alla fase storica che stiamo vivendo. Ovviamente non bisogna generalizzare, scrutando bene si possono trovare delle attività con ottime prospettive.

Ad esempio in questa fase sta catalizzando diverse attenzioni la proposta di Primark, brand irlandese leader nell’abbigliamento low cost. Ormai da diversi anni in Italia hanno aperto vari punti vendita in particolar modo a Roma e a Milano. D’altronde poter comprare dei buoni capi a prezzi non troppo esorbitanti è sempre un surplus per gli avventori.

Ma cosa sta ricercando esattamente Primark in Italia? Si tratta di un profilo piuttosto specifico che deve avere necessariamente delle competenze di un certo rilievo. Ecco tutto quello che bisogna sapere in merito a questa proposta che si preannuncia decisamente interessante.

Primark: quali sono le figure ricercate

Si cercano infatti delle persone laureate o diplomate che abbiano una certa dimestichezza con il retail/GDO e che siano propense al trasferimento in qualsiasi punto vendita Primark sparso in giro per l’Italia. L’offerta però non contempla un semplice lavoro, bensì un percorso di crescita che ha come step finale quello di diventare manager (il tutto in appena 12 mesi).

Il ruolo di partenza è quello di addetto alle vendite e tra formazione in aula e affiancamento sul campo con colleghi senior mira a creare dei profili importanti e che sappiano districarsi in questo settore di mercato alquanto complesso. Lo step finale è quello di gestire in autonomia un punto vendita e il relativo team di lavoro.

Assunzioni Primark: requisiti e condizioni

Per quanto concerne i requisiti, rappresentano un canale preferenziale le seguenti caratteristiche:

Ottime capacità relazionali e di lavoro in team

Capacità di analisi e problem solving operativo

Attitudine commerciale

Orientamento al cliente

Dinamicità e adattabilità ad alti ritmi

Determinazione ed ambizione all’apprendimento e alla crescita in un contesto internazionale

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 3 regioni nelle quali siamo presenti

Flessibilità oraria

Passando all’inquadramento economico si parte da un compenso che si aggira sui 1.500 euro mensili e per chi al termine del percorso sarà confermato è previsto un contratto a tempo indeterminato con il ruolo Manageriale al 2° livello del CCNL Commercio.